ЗМІ: Рубіо очолить робочу групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України

Президент США Дональд Трамп та європейські лідери домовились про робочу групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України, її має очолити державний секретар США Марко Рубіо. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, ознайомлених із перебігом переговорів.

За їхніми словами, гарантії безпеки будуть складатися з чотирьох компонентів – військової присутності, протиповітряної оборони, озброєння, моніторингу припинення бойових дій.

Джерела видання повідомляють, що Сполучені Штати можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, але введення американських військ на територію України не буде.

У Білому домі відмовились від коментарів для The Wall Street Journal, а пресслужба Рубіо не відповіла на запит журналістів.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що США висловили свою готовність брати участь у концепції гарантій безпеки для України, детальніше це обговорюватиметься у найближчі дні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав ВВС, що переговори щодо гарантій безпеки України між США та головними європейськими союзниками України продовжаться у вівторок.

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також була зустріч Трампа та Зеленського за участі ключових європейських союзників. За словами Зеленського, у Вашингтоні, серед іншого, обговорювалося питання гарантій безпеки.

Ця зустріч відбулася через три дні після того, як 15 на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою перемовин було завершення війни Росії проти України, однак про конкретні домовленості не повідомлялось.

Україна на тлі продовження російського вторгнення висловлювала бажання вступити до НАТО або отримати вагомі гарантії безпеки від Вашингтона та так званої європейської «коаліції охочих».

Москва, серед іншого, вимагає нерозширення НАТО - тобто позбавлення України права вступити до альянсу.

Американські урядовці вже давно відкидають членство України в НАТО.



