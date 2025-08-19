Axios: комісію щодо гарантій для України очолив Марко Рубіо

Високопосадовці зі США, України та кількох європейських країн найближчими днями, як очікується, розроблятимуть гарантії безпеки для України, створена спільна робоча комісія, пише 19 серпня видання Axios із посиланням на два джерела, обізнані з перебігом обговорень.

Робочу комісію очолив держсекретар США Марко Рубіо. В обговореннях беруть участь радники з національної безпеки країн-учасниць.

«Найближчими днями всі працюватимуть від світанку до заходу сонця над гарантіями безпеки. Можливо, до кінця тижня з’явиться якась очевидна архітектура», – розповів Axios український чиновник.

Гарантії безпеки були ключовою темою зустрічей президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та сімома європейськими лідерами 18 серпня в Білому домі.

Трамп домовився з європейськими лідерами про спільну роботу над гарантіями для України, аналогічними до статті 5 Статуту НАТО. Вона зобов’язує союзників по альянсу надавати захист державі-члену, яка зазнала нападу. Коли йшлося про роль США в цих планах, Трамп «був неточним», пише Axios із посиланням на європейське джерело.

В інтерв’ю Fox News 19 серпня Дональд Трамп сказав, що Україна не може бути членом НАТО, але наголосив, що європейські країни готові розмістити війська на українській території. Наземної присутності США в Україні не буде, наголосив Трамп, додавши, що він відкритий для надання американської повітряної підтримки будь-яким європейським силам в Україні. Трамп висловив думку, що російський президент Володимир Путін ухвалить американсько-європейські гарантії для України. «Але ми дізнаємося про це найближчими тижнями», – додав очільник Білого дому.

Кремль давно виступає проти будь-яких схем із залученням іноземних військових на території України, зазначає Axios.

Після зустрічей із Володимиром Зеленським та європейськими політиками 18 серпня Дональд Трамп того ж дня поговорив телефоном із російським президентом Володимиром Путіним. Як розповів Трамп, обговорювалася можливість організації прямої зустрічі Зеленського із Путіним. За словами Трампа, після цієї зустрічі має відбутися тристороння зустріч за участю лідерів Росії та України, а також президента США.