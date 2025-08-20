Білий дім не виключає підтримки з повітря як гарантії безпеки для України

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що повітряна підтримка США є «варіантом і можливістю» у рамках надання гарантій безпеки Україні.

Вона заявила про це під час брифінгу 19 серпня, коли її неодноразово запитали, яким може бути внесок США у гарантії безпеки для України, але, як і перед цим президент Дональд Трамп, Левітт не надала ніяких подробиць.

Речниця зазначила, що США могли б надати підтримку з повітря або взяти участь у «координації» дій українських сил, можливо, маючи на увазі обмін розвідданими.

«Президент чітко заявив, що американські війська не будуть розгорнуті в Україні, але ми, безумовно, можемо допомогти в координації й, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам», – сказала вона на брифінгу для преси.

Читайте також – Гарантії безпеки: що означатиме угода, «подібна до статті 5», для України?

Президент Трамп в інтерв’ю Fox News 19 серпня заявив, що виключає можливість розміщення американських військ на території України, але додав, що Сполучені Штати можуть надати повітряну підтримку в рамках угоди про припинення війни Росії в Україні. Деталей він не навів.

У рамках гарантій безпеки, що пропонують Україні, Франція, Німеччина і Велика Британія хочуть розмістити війська в країні, повідомив президент США.

За словами Трампа, він припускає, що Москва готова погодитися на це. Кремль неодноразово заявляв, що не підтримує розміщення іноземних військ в Україні у рамках мирного врегулювання.

Трамп також допустив, що президент Росії Володимир Путін може не захотіти укладати угоду.

Тим часом, Росія 19 серпня на тлі зустрічі в Білому домі за участі президента України Володимира Зеленського і європейських лідерів продовжила обстріли України, запустивши, за даними Повітряних сил, 270 безпілотників і 10 ракет.

Міністерство енергетики заявило, що удари спричинили великі пожежі на енергетичних об’єктах у Полтавській області.

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня був у Вашингтоні, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також була зустріч Трампа і Зеленського за участі ключових європейських союзників. За словами Зеленського, у Вашингтоні, серед іншого, обговорювалося питання гарантій безпеки.

Ця зустріч відбулася через три дні після того, як 15 на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою перемовин було завершення війни Росії проти України, однак про конкретні домовленості не повідомлялось.

Україна на тлі продовження російського вторгнення висловлювала бажання вступити до НАТО або отримати вагомі гарантії безпеки від Вашингтона і так званої європейської «Коаліції охочих».

Москва, серед іншого, вимагає нерозширення НАТО - тобто позбавлення України права вступити до альянсу.

Американські урядовці вже давно відкидають членство України в НАТО.