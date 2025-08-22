У колишнього радника Трампа Джона Болтона відбувається обшук

Співробітники ФБР 22 серпня проводять обшук у будинку колишнього радника президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона. Про це повідомляють американські ЗМІ, зокрема CNN, із посиланням на джерела. Офіційно про причини обшуку поки що не оголошувалося.

Обшук відбувається в передмісті Вашингтона, першим про нього повідомила газета New York Post. Директор ФБР Кеш Патель написав, що співробітники агентства «перебувають на завданні» і що «ніхто не вищий за закон», проте прямо не підтвердив, що цей запис пов’язаний із обшуком у Болтона. У ФБР заявили, що агенти «діють із дозволу суду» і також не навели подробиць.

Як пише CNN, обшук може бути пов’язаний із підозрою в незаконному поводженні з інформацією, пов’язаною з національною безпекою. У 2020 році, через рік після того, як Трамп під час першого терміну звільнив його з посади, Болтон опублікував книгу, в якій різко критикував свого колишнього керівника. Представники адміністрації Трампа вимагали вилучення з книги ряду фрагментів, стверджуючи, що Болтон розкриває в них конфіденційні деталі. Проти Болтона було розпочато офіційне розслідування, але наступний президент Джо Байден зупинив його.

Після повернення Трампа до Білого дому у 2025 році представники його адміністрації, включно з призначеними за його ініціативою керівниками правоохоронних органів, виступили зі звинуваченнями на адресу політичних противників Трампа й тих, хто, як вони стверджують, незаконно переслідував самого Трампа, коли він втратив владу. Болтон, який із 2019 року не обіймав посад в уряді, критикує Трампа в тому числі за недостатню жорсткість щодо Росії.

Президент Трамп заявив, що нічого не знає про обшуки у свого колишнього радника

Сам Болтон наразі не коментував проведення обшуків.



