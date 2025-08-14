США запровадили санкції проти російської криптобіржі

Державний департамент і Міністерство фінансів США оголосили 14 серпня про санкції проти російської криптовалютної біржі Garantex і її керівників.

Американська влада також призначила винагороду загальною сумою шість мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до арешту внесених до «чорного списку» фізичних осіб.

У спільній заяві американських відомств йдеться про те, що Garantex, ймовірно, використовується кіберзлочинцями для відмивання грошей.

За повідомленням, санкції накладають і на наступницю Garantex, фірму Grinex, трьох керівників Garantex і на шість пов’язаних компаній у Росії й Киргизстані, «які підтримували участь біржі у зловмисній кібердіяльності».

П’ять мільйонів доларів із шести, які влада США готова виплатити за інформацію про місце перебування осіб, які потрапили під санкції, призначені за людину на ім’я Олександр Міра Серда. Він, як зазначається, має громадянство Росії й Гани і зареєстрований у Петербурзі.