Прем’єр Карні не виключає присутність канадських військових в Україні

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні не виключає присутність військових в Україні як частину гарантій безпеки.

«Ми працюємо з нашими союзниками і «Коаліцією охочих», з Україною над умовами цих гарантій безпеки на землі, в небі та на морі. І я би не виключав присутність військових», – сказав Карні під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, модальності гарантій безпеки обговорюються, але це не вибір Росії, як майбутній суверенітет, незалежність України будуть гарантуватися, це вибір України і рішення партнерів.

Канада має надати 500 млн доларів для програми PURL («Перелік пріоритетних потреб України»), повідомили в НАТО.

У свою чергу, Зеленський зазначив, що Україна також розраховує, що Канада братиме активну участь у реалізації гарантій безпеки.

«Важливо, щоб все стало максимально практичним і вважаємо, що Канада має бути представлена на такому ж рівні, як і наші найближчі партнери в Європі – ці гарантії безпеки залучені до процесу захисту миру. Ми розраховуємо на присутність канадських сил в Україні. Для нас це важливо», – додав президент.

У липні Сполучені Штати та НАТО запустили ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), метою якої є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США. За даними української сторони, станом на 14 серпня у рамках програми PURL Україна вже має 1,5 мільярда доларів.

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. Їхнє обговорення стало активнішим після зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і європейськими колегами у Вашингтоні.

За даними ЗМІ, у рамках так званої Коаліції охочих, Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході України і бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада й Австралія також могли б направити війська на захід України. Про те, що Чехія могла би бути частиною миротворчих сил в Україні, заявив її президент Петр Павел. Про готовність надавати миротворчі війська для можливої місії в Україні заявила і Литва.

Європейські лідери нещодавно опублікували спільну заяву, в якій підтверджують, що мирна угода не повинна обмежувати Збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами, а також що Росія не може мати права вето щодо шляху України до членства в Європейському Союзі чи НАТО.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров 20 серпня заявив, що будь-які серйозні дискусії щодо західних гарантій безпеки для України без участі Росії є «шляхом у нікуди», і що Росія «не може погодитися» з тим, що запропоновані зараз «питання колективної безпеки» можуть бути вирішені без неї. За його словами, Росія виступає за колективні гарантії безпеки, які є «дійсно надійними», і що гарним прикладом таких гарантій були стамбульські переговори між Україною й Росією 2022 року, які назавжди заборонили б Україні вступати до НАТО, наклали б обмеження на українську армію й заборонили б Україні отримувати західну військову допомогу без будь-яких обмежень щодо чисельності чи можливостей російських збройних сил.



