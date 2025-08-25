У Зеленського заявили, що Україна прагне отримати більше зброї, оскільки Росія «не зацікавлена» у мирі

Україна прагне отримати більше зброї від Заходу на тлі побоювань, що навіть після двох нещодавніх самітів у Сполучених Штатах Росія «не зацікавлена» у мирі, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю мережі «Настоящее время»(телевізійна та онлайн мережа, створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії).

За його словами, Київ проводить «активні консультації» з американськими та європейськими чиновниками «щодо збільшення поставок різних засобів для проведення контрвоєнних операцій».

«Ми розуміємо, скільки Росія витрачає зараз, і що вони робитимуть далі – які ресурси вони використовують на фронті чи вглиб української території», – додав Подоляк, ключова фігура в адміністрації Володимира Зеленського з 2020 року.

«Відповідно тривають консультації та переговори щодо збільшення надходження певних видів зброї до України... Ракети далекого радіусу дії, безпілотники далекого радіусу дії – це один із пріоритетних напрямків сьогодні, який дійсно дозволяє нам ефективно впливати на хід цієї війни», – сказав він.

На брифінгу в Києві після переговорів з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре 25 серпня Зеленський заявив, що Україна сподівається отримувати щонайменше мільярд доларів на місяць від країн, що підтримують країну, для купівлі американської зброї.

Росія продовжила повномасштабне вторгнення в Україну, яке вона розпочала в лютому 2022 року, після зустрічей президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня та з Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі через три дні.

Трамп, який намагається бути посередником з моменту свого вступу на посаду в січні, використав ці зустрічі – і особливо саміт з Путіним, перший з президентом США за понад чотири роки – щоб наполягати на особистій зустрічі між Путіним та Зеленським, які не зустрічалися особисто з 2019 року.





Зеленський погодився на зустріч з Путіним і безуспішно домагався її під час мирних переговорів нижчого рівня в Стамбулі в травні. Виступаючи 24 серпня на урочистостях з нагоди 34-ї річниці проголошення Україною незалежності, Зеленський заявив, що зустріч з Путіним буде «найефективнішим способом руху вперед». На брифінгу 25 серпня він сказав, що планує обговорити підготовку до можливої зустрічі з Путіним зі спеціальним посланником Трампа з питань України Кітом Келлоггом.

Але Росія поки що ухиляється, сигналізуючи про те, що вона не готова до зустрічі Путіна і Зеленського зараз і зустріч не відбутися найближчим часом.

«Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли порядок денний буде готовий для саміту. А цей порядок денний взагалі не готовий», – заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News, яке транслювалося 22 серпня.

Зустріч між двома президентами «безумовно» була б можливою, «якби Росія мала бажання щиро розпочати реалістичну розмову про припинення війни або принаймні про можливі сценарії зупинення війни», – сказав Подоляк. – «Але, наскільки я розумію, і це цілком очевидно, Росія не зацікавлена у припиненні бойових дій, особливо не у припиненні обстрілів цивільної інфраструктури та цивільного населення».



