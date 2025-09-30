Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Чехія заборонила в’їзд деяким власникам російських дипломатичних паспортів

Російська сторона на це рішення Праги наразі не реагувала
Російська сторона на це рішення Праги наразі не реагувала

Чехія заборонила в’їзд до країни російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації Чеської Республіки, повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

«Диверсійні операції посилюються, і ми не будемо ризикувати агентами під дипломатичним прикриттям. Ми подаємо приклад іншим країнам, і я продовжуватиму домагатися якомога більш послідовних заходів на рівні всієї Шенгенської зони», – написав він у соцмережі Х.

Російська сторона на це рішення Праги наразі не реагувала.

У грудні минулого року Ліпавський припускав, що Росія може бути причетна до сотні підозрілих інцидентів у Європі у 2024 році.

З початку війни Росії проти України країни Заходу регулярно повідомляли про висилку російських дипломатів та скорочували штат російських дипмісій. Москва зазвичай відповідала на такі кроки дзеркально.

У червні 2024 року міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтвердив в інтерв’ю Радіо Свобода, що міністри закордонних справ восьми країн ЄС надіслали листа на той момент керівнику зовнішньополітичної служби ЄС Жозепу Боррелю з проханням обмежити пересування російських дипломатів.

Він сказав, що цей захід необхідний, оскільки пересування російських дипломатів і членів їхніх сімей у Шенгенській зоні «створює інфраструктуру» для незаконної діяльності.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG