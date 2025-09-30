Чехія заборонила в’їзд деяким власникам російських дипломатичних паспортів

Чехія заборонила в’їзд до країни російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації Чеської Республіки, повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

«Диверсійні операції посилюються, і ми не будемо ризикувати агентами під дипломатичним прикриттям. Ми подаємо приклад іншим країнам, і я продовжуватиму домагатися якомога більш послідовних заходів на рівні всієї Шенгенської зони», – написав він у соцмережі Х.

Російська сторона на це рішення Праги наразі не реагувала.

У грудні минулого року Ліпавський припускав, що Росія може бути причетна до сотні підозрілих інцидентів у Європі у 2024 році.

З початку війни Росії проти України країни Заходу регулярно повідомляли про висилку російських дипломатів та скорочували штат російських дипмісій. Москва зазвичай відповідала на такі кроки дзеркально.

У червні 2024 року міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтвердив в інтерв’ю Радіо Свобода, що міністри закордонних справ восьми країн ЄС надіслали листа на той момент керівнику зовнішньополітичної служби ЄС Жозепу Боррелю з проханням обмежити пересування російських дипломатів.

Він сказав, що цей захід необхідний, оскільки пересування російських дипломатів і членів їхніх сімей у Шенгенській зоні «створює інфраструктуру» для незаконної діяльності.



