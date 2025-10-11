Зеленський підписав нові санкції та повідомив про синхронізацію з Японією

Київ продовжує координувати санкційну роботу з партнерами, повідомив президент Володимир Зеленський 11 жовтня.

«Цінуємо, що українські пропозиції щодо санкцій враховуються партнерами, коли вони готують свої пакети. І обовʼязково беремо санкції наших партнерів для впровадження в українській юрисдикції», – заявив він.

Президент назвав санкції проти Росії, запроваджені за час повномасштабної війни, «глобальною формою взаємодії, яка відновлює реальну силу справедливості». Він вказав на те, що в Росії відчуваються наслідки цих санкцій.

«Сьогодні ми синхронізували санкції з Японією – я підписав відповідний указ. У списку санкцій керівники й компанії, які забезпечують прибутками російську воєнну машину, постачають зброю, критичні компоненти, обладнання», – повідомив Зеленський.

За його даними, від червня 2025 року Україна ухвалила для своєї юрисдикції вже вісім санкційних пакетів і синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами, Канадою, Великою Британією, Японією та Євросоюзом. Загалом до санкційних переліків потрапили 281 фізична і 633 юридичні особи, і це «значимі особи», додав Зеленський.

Він також висловив сподівання на ухвалення 19 пакету санкцій ЄС.

Сьогодні ж канцелярія президента опублікувала указ про запровадження санкцій проти семи громадян Росії і одного громадянина Північної Кореї. Також до списку потрапили 14 компаній, зареєстрованих у РФ, Китаї, Туреччині, Казахстані та на Сейшельських островах.

Редактор Радіо Свобода з питань Європи раніше повідомив, що 19-й пакет санкцій проти РФ може бути схвалений на саміті 23 жовтня, Словаччина хоче його обговорення на найвищому рівні.

19 вересня Єврокомісія презентувала черговий – 19 – пакет санкцій проти РФ. У ньому, серед іншого, пропонується, що Євросоюз повністю відмовиться від російського газу з 1 січня 2027 року – раніше дедлайн планувався на кінець 2027 року. Також пропонуються санкції щодо ще 118 суден так званого тіньового флоту Росії.



