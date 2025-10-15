Угорщина: лідер опозиції заявив про неможливість швидкого припинення імпорту російських енергоносіїв

Лідер угорської опозиції Петер Мадьяр заявив, що швидкої відмови від імпорту російського викопного палива не буде, якщо він переможе на парламентських виборах, яких очікують цієї весни.

Це питання є центральним у зусиллях із обмеження доходів, які фінансують вторгнення Росії в Україну, Європейський Союз і Сполучені Штати закликають країни обмежити свій імпорт палива з РФ.

«Ми не хочемо позбуватися (російських джерел енергії) завтра, а до цільової дати 2035 року», – сказав Мадьяр в інтерв’ю Угорській службі Радіо Свобода.

«Це не означає, що ми не купуватимемо (у Росії), це означає, що ми знайдемо найдешевші й найбезпечніші (джерела). Якщо виникне енергетична криза, має бути кілька способів забезпечення» енергетичних потреб Угорщини, зазначив він.

Партія Мадьяра «Тиса» значно випереджає партію «Фідес» прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у більшості опитувань громадської думки. Орбан заявляв, що Угорщині загрожує «хаос і бідність», якщо Мадьяр переможе.

Наразі Угорщина імпортує близько 95 відсотків свого природного газу з Росії, тоді як протягом першої половини 2025 року близько 92 відсотків її імпорту нафти надходило з Росії.

Орбан, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, рішуче захищає ці домовленості, стверджуючи, що вони відповідають національним інтересам Угорщини.

Угорська служба Радіо Свобода надіслала кілька запитів до офісу прем’єр-міністра щодо інтерв’ю з Орбаном, зокрема 14 жовтня, але відповіді не отримала.

Євросоюз поставив собі за мету позбутися імпорту російських енергоносіїв набагато швидше, ніж заявив Мадьяр, – до 2027 року. ЄС планує зробити це через правила внутрішнього ринку, а це означає, що Угорщина чи Словаччина, яка також значною мірою залежить від російських поставок, не зможуть накласти вето на це рішення.

Президент США Дональд Трамп, який є прихильником Орбана, погрожував вторинними митами для країн, які імпортують російську нафту, і заявив, що 25-відсоткове мито, накладене США на Індію, є прикладом, який можна застосувати і в інших місцях.

Трамп закликав європейські країни зробити те саме і припинити свої закупівлі російської нафти.

Хоча Мадяр не сигналізував про неминучу зміну позиції Орбана щодо імпорту енергоносіїв, він допустив, що його підхід до війни в Україні буде іншим.

Орбан часто блокував санкції ЄС проти Росії і виступав проти поставок зброї Києву. «Схоже, що президент Трамп не використовує метод, який уявляв собі Віктор Орбан… що він припинить будь-яку підтримку українців і припинить поставки зброї, а (замість цього) він намагається тиснути на росіян прямо протилежним чином і змусити їх укласти мир або принаймні припинити вогонь. Є ознаки того, що це може бути успішним», – сказав Мадьяр.

Він також високо оцінив мирну ініціативу Трампа на Близькому Сході.

Трамп послідовно підтримував Орбана і виокремив його у промові на мирному саміті, що відбувся в Єгипті 13 жовтня. «Він – чудовий лідер. Я підтримував його на останніх виборах, і він переміг», – сказав Трамп, перш ніж звернутися до Орбана на саміті й сказати: «Цього разу ви виступите ще краще… і ми підтримуємо вас на 100 відсотків».

В інтерв’ю Радіо Свобода Мадьяр також повторив зобов’язання покращити зусилля з боротьби з корупцією і сказав, що його партія встановить обмеження на два терміни для прем’єр-міністрів.

Орбан близький до завершення свого п’ятого чотирирічного терміну на посаді прем’єр-міністра, включаючи чотири терміни поспіль від 2010 року, протягом яких Угорщина стикалася з міжнародною критикою за корупцію і підрив демократичних норм.

Європейський Союз заморозив близько 20 мільярдів доларів фінансування через занепокоєння щодо корупції і верховенства права в Угорщині, тоді як Transparency International визнала Угорщину найбільш корумпованою країною в ЄС.

Орбан неодноразово відкидав такі звинувачення, заявивши в Європейському парламенті, що його консервативний уряд стикається з «угорофобією у світі, де домінує лібералізм».