Українська школа в Братиславі й 4 угоди: Свириденко розповіла про домовленості з Фіцо

Українська делегація завершила міжурядові консультації з представниками уряду Словаччини в Кошице, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко увечері 17 жовтня.

Вона зазначила, що обговорила з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо енергетичну безпеку, оборону, інфраструктуру, освіту та санкційну політику. Також мали місце секторальні обговорення на рівні міністрів.

Голова уряду звітує про підписання чотирьох угод:

про співпрацю в трудовій міграції

про фінансово-технічну допомогу

протокол про пункти пропуску (запуск пішохідного та велосипедного переходу «Ужгород – Вишнє Нємецьке» до кінця цього року та збільшення вантажної пропускної здатності пункту пропуску «Малий Березний – Убля» до 5 тонн)

про розміщення дипломатичних представництв

За словами Свириденко, Словаччина підтримає захист енергосистеми України та проєкти зі створення укриттів у школах у прифронтових регіонах.

«Окремо важливе рішення – у 2026 році в Братиславі відкриється перша двомовна українська школа. Це дозволить нашим дітям, які вимушено виїхали через війну, навчатися в українському середовищі та зберігати зв’язок із Батьківщиною», – написала вона в своїх соцмережах.

Прем’єрка додала, що обговорила з Фіцо координацію щодо 19-го пакету санкцій проти Росії.

Як цитує видання ENR, під час переговорів зі Свириденко Фіцо погодився з ідеєю створення української школи й зазначив, що Словаччина потребує 150 тисяч кваліфікованих працівників. Він назвав це сферою, в якій Україна й Словаччина можуть співпрацювати з огляду на подібність мов двох країн.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про переговори зі словацьким колегою Юраєм Бланаром. За їхніми підсумками він заявив, що Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю 500 тисяч євро і ще 300 тисяч на будівництво укриттів в школах у прифронтових регіонах України. Крім того, Україна відкриє генеральне консульство в Пряшеві.