КВУ й «Опора»: порушення на виборах не стали критичною перешкодою для волевиявлення

Громадянська мережа «Опора» і громадська організація «Комітет виборців України» за підсумками голосування в першому турі президентських виборів заявляють, що порушення під час голосування не були системними і не могли суттєво вплинути на результати волевиявлення громадян. Свої заяви організації оприлюднили 1 квітня.

«Чергові вибори президента України 31 березня 2019 року відбулись у конкурентних умовах та із дотриманням базових стандартів справжніх виборів, а випадки порушення національного законодавства не стали критичною перешкодою для реалізації громадянами свого права обирати і бути обраними», – йдеться в заяві «Опори».

Водночас в організації наголосили, що протягом усього виборчого процесу спостерігачі виявляли факти недотримання виборчого законодавства, деякі з яких «мали загрозливий характер». Ці випадки потрібно розслідувати, наголошують спостерігачі.

Негативним фактором перебігу передвиборної кампанії стали інциденти зі зловживаннями адміністративними ресурсами на виборах, включаючи низькі стандарти реалізації соціальних та бюджетних програм під час електоральної боротьби.

За даними КВУ, серед найтиповіших порушень були помилки в роботі дільничних виборчих комісій, розголошення таємниці голосування виборцями шляхом публікації відповідних фотоматеріалів, проведення агітації поза визначеними законами термінами, а також проблеми зі списками виборців.

Спостерігачі громадської організації також фіксували в деяких випадках підвезення громадян до виборчих дільниць, спроби контрольованого голосування і винесення бюлетенів за межі дільниці.

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«Опора» також повідомляє, що вела паралельний підрахунок голосів виборців на основі репрезентативної для всієї України і статистично обґрунтованої вибірки.

«Базуючись на звітах 1296 з 1304 спеціально підготовлених й офіційно зареєстрованих спостерігачів, «Опора» може заявити з 95% впевненістю про такі результати президентських виборів…: Володимир Зеленський – 30,1%, Петро Порошенко – 15,7%, Юлія Тимошенко – 13,3%, Юрій Бойко – 11,5%, Анатолій Гриценко – 6,8%, Ігор Смешко – 5,9%», – йдеться в повідомленні.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. Явка на виборах склала близько 63,5%.

Станом на 12:00 1 квітня Центральна виборча комісія опрацювала понад 70% протоколів на виборах президента, які відбулися в Україні 31 березня.

За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 30,46%, Петро Порошенко – 16,18%, Юлія Тимошенко – 13,15%, Юрій Бойко – 11,54%, Анатолій Гриценко – 7,05%.