Бойко також розраховує потрапити у другий тур виборів

Лідер «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко заявив, що розраховує потрапити до другого туру виборів. Так Бойко прокоментував оприлюднення попередніх даних Національного екзит-полу, згідно з якими він посідає четверте місце на виборах 31 березня.

«Я впевнений, що у нас боротьба не завершена і ми будемо захищати результати підрахунку голосів, тому що у мене є шанс потрапити у другий тур. І на це будуть направлені всі зусилля. Боротися будемо за нашого виборця до повної перемоги», – сказав Бойко.

На питання, яким чином він розраховує потрапити до другого туру, Бойко відповів: «законним».

«У нас завжди є заниження на екзит-полах, тому що люди просто бояться говорити. Я впевнений, що при підрахунку голосів ми будемо мати додаткові резерви. Ми не знаємо скільки це буде, але вже зрозуміло, що приблизно 20% людей, яких опитували, відмовлялися відповідати, за кого вони проголосували і ми вважаємо, що там якраз наші голоси», – сказав Бойко.

За словами Бойка, його команда зараз веде паралельний підрахунок голосів.

«Я дуже задоволений результатами сьогоднішніх виборів, тепер завдання захистити вибір людей. Тому що ми впевнені, що будуть намагатися, і ми вже маємо такі сигнали, фальсифікути в регіонах, вже після проведення виборів», – зазначив він.

Він також зазначив, що після офіційного оголошення результатів відбудеться засідання політради партії, де ухвалять остаточне рішення про наступні кроки.

Кандидат додав, що одразу після президентських виборів розпочинають підготовку до парламентських виборів.

За даними національного екзит-полу станом на 18:00, Володимир Зеленський отримав 30,4%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,8%, Анатолій Гриценко – 7,1% голосів виборців.

Національний екзит-пол-2019 проводили спільно Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Вони опитали 17 956 респондентів на 400 виборчих дільницях.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів. Станом на 15 годину явка становила 45,08%.​

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.