Данилюк про спілкування Зеленського з пресою: «він має досить активну присутність у медіа»

Кандидат у президенти Володимир Зеленський «має досить активну присутність у медіа», заявив радник Зеленського, колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі телеканалу ICTV у відповідь на запитання Радіо Свобода.

«Стосовно Володимира Зеленського. Він дає інтерв’ю, він дає коментарі, він спілкується з пресою. Можливо, не так часто, як хотілося б пресі, але я вважаю, що він має досить активну присутність зараз у медіа, зокрема дає навіть зарубіжним медіа, хоча він більше фокусується на українській аудиторії, бо це є важливо», – сказав Данилюк.

Він додав, що всі питання можна буде обговорити із Зеленським 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві.

8 квітня Порошенко запросив свого опонента на виборах президента Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч на стадіоні має відбутися 19 квітня.

14 квітня Порошенко прийшов на стадіон, де поспілкувався з журналістами.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися «між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі… в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України».

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати в студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити їх зі своїх фондів.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.