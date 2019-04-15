«Зеленський говорити, я так зрозумів, не дуже може» – Москаль

Гість програми «Ваша Свобода»: Геннадій Москаль, голова Закарпатської облдержадміністрації

Віталій Портников: Пане Москаль, ви погоджуєтеся з тим, що ситуація з контрабандними маршрутами через регіон, із тим, що там є реальна боротьба різних кланів, впливає і на настрої електорату, і на ситуацію з населенням?

Ми маємо ввести кримінальну відповідальність за контрабанду, або цигарки зрівняти в ціні з цигарками країн ЄС. Іншого виходу немає

– Я втомився вже читати – кожен день затримують з цими цигарками. Для чого нам видумувати велосипед, коли ми вже 100 разів просили, і депутати вносили. За контрабанду цигарок Румунія, Словаччина, Польща, Угорщина карають і митників, які пропустили, і тих, кого затримали, ув’язненням. Там різні в країнах – від 3 років, в других країнах дають 9 років, у деяких – по 15 років.

У нас що ти везеш ящик, що ти везеш фуру, що ти везеш залізничний вагон – адміністративна відповідальність! Це повна маячня! Можна збільшувати кількість прикордонників на один квадратний метр, але ми маємо чітко або ввести кримінальну відповідальність, або цигарки зрівняти в ціні з цигарками країн ЄС. Іншого виходу немає. Ловля – це абсолютно несерйозне і абсолютно нічого не дає.

– Ви повернулися до Ужгорода, коли був реальний конфлікт між представниками місцевої закарпатської еліти (можна сказати, що еліти?) і представниками місцевої організації «Правого сектору»…

Ми не є тією областю, де праві можуть розвернутися на всю, як кажуть, гармошку

– Я вже повернувся постфактум. Ми їхали, чи обстріляли якийсь населений пункт, чи що (у 2015 році, до призначення на Закарпаття, Москаль очолював Луганську ОДА – ред). І ми з половини дороги повернули терміново їхати на Закарпаття. Я не збирався туди їхати. Хто зі мною сперечається, я всім кажу: я сюди не просився, а ви що, не бачили, що люди ходять зі зброєю, по місту ходять, залякують всіх? Ніхто не набрався мужності, поки вони не вбили людину, не поранили. До цього часу майже ніхто не покараний. Не можуть.

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Ось вони десь там воюють – так мені розказують ті слідчі, які вели цю справу в ГПУ. Ну, так хай вони собі воюють. Але в першу чергу вони мають відсидіти за тих, кого вбили, кого тяжко ранили. Там тільки шестеро працівників міліції на інвалідність пішли після всіх цих подій. Мабуть, ми боїмося: раптом будуть нас пікетувати, будуть нас закидати яйцями. Я думаю, що це чисто людська боязнь перед тими викликами, які нам дає сама історія розвитку України.

У Закарпатті цього (повтореннятаких ситуацій – ред.) немає. Сьогодні в Закарпатті спокійно. Ми не є тією областю, де праві можуть розвернутися на всю, як кажуть, гармошку. Це виключено. Це багатонаціональний, багатомовний край, який хоче спокою, миру.

– Пане Москаль, чому колишній керівник адміністрації президента Віктор Балога зараз такий затятий опонент чинного президента Петра Порошенка і прихильник іншого претендента – Володимира Зеленського?

Вже такої єдності і «всенародної любові» закарпатців сьогодні до Балог немає

– Він (Балога – ред.) вже став прихильником після того, як дізнався результати. Він просився, наскільки я знаю, до Юлії Володимирівни. Вона його не взяла. Просився до Гриценка. Він появився, але ви знаєте, який там бунт був у штабі. До Садового. Той теж його не взяв.

Якщо стане Зеленський, він майбутнього не має. Якби Зеленський був самостійною фігурою, якби за ним не сиділи вороги Балоги, то, можливо, на нього… По-друге, він же ж повністю люстрований – йому заборонено робити на державній службі 10 років. Так що про якийсь великий злет Віктора Івановича Радіо Свобода хай не сподівається. Там вже й «сім’я» розпалася. Частина. А частина орієнтується хто на кого. Вже такої єдності і «всенародної любові» закарпатців сьогодні до Балог немає.

– В угорськонаселених районах також чинна влада не отримала достатньої підтримки. Питання у тому, чия в цьому помилка?

Угорці вимагали для шкіл, де ведеться навчання мовами нацменшин, дати термін для того, щоб вчителі пройшли перепідготовку

– Я став на сторону угорців. Якщо вчителька хімії 35 років викладала хімію на угорській мові, то як ви хочете, щоб на другий день вона почала її викладати на українській? Угорці вимагали для шкіл, де ведеться навчання мовами нацменшин, дати термін для того, щоб вчителі пройшли перепідготовку. Взяти їх у Київ, де великі кафедри фізики, хімії, геометрії, математики.

Чому не хоче уряд сказати, що це їхня вина? Ми пані Гриневич писали неоднократно листи: немає вчителів української мови, одна вчителька може ходити у три школи, тому що брак, вона явно не вспіває це все зробити. Яка була відповідь? Це треба збільшувати штат, видатки, а грошей у бюджеті немає. Розбирайтеся там з цією проблемою.

Мовне питання підкосило Закарпаття в першу чергу. Угорці, як кажуть, делікатно сказали: хто хоче, хай йде, а хто хоче, не йде. Дві угорські партії сказали, що ми не будемо нікого підтримувати на даних виборах. Ніхто не пропонував відміняти цей закон. Та й відмінити його неможливо – він вже вступив в дію. Але для шкіл, які навчаються мовами нацменшин, мали дати 3 роки, деякі спеціальності – можливо, і 4 роки, щоб перепідготовити, знайти нові підготовлені кадри.

– Пане Москаль, ви сподіваєтеся, що наступне керівництво країни буде більш професійне, ніж нинішнє?

Зеленський говорити, я так зрозумів, не дуже може

– Люди все-таки виховані на російських народних казках, що є золота рибка, вона може припливти і зробити. Це старше покоління. От 21-го ми голосуємо, а 22-го подивитеся, що газ буде в 10 разів дешевше, хліб буде у 5 разів дешевше. Я кажу: люди добрі, ви з якої планети?! Ні, вони в це щиро вірять.

Такий же феномен був при Ющенку, такий же ж пішов масовий психоз і масове сезонне захворювання.

З тих кандидатів, що є зараз, якщо оберуть нинішнього, то буде професійний президент. Бо за 5 років люди, повірте, я спілкуюся з ним постійно.

А чому Зеленський боїться цих прямих контактів? Він читає те, що пишуть автори. Ви для себе тексти готуєте самі, а для нього готують автори. А так сам він (Зеленський – ред.) говорити, я так зрозумів, не дуже може.