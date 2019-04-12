Меркель і Порошенко виступили за великоднє перемир’я на Донбасі

Канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент України Петро Порошенко підтримали оголошення нового перемир’я на Донбасі, цього разу з нагоди Великодня. Про це за результатами переговорів із Меркель у Берліні 12 квітня повідомив глава української держави.

«Ми підтримали великоднє припинення вогню, яке має вступити в силу 18 квітня в разі його забезпечення Російською Федерацією», – вказав Порошенко.

Меркель у своєму зверненні до преси наголосила, що «до сьогоднішнього дня нам не вдалося встановити сталий режим припинення вогню» на Донбасі, але інтенсивність бойових дій стала меншою.

«Результати мінського процесу не є задовільними, але це єдиний шлях, який може принести користь», – відзначила канцлер Німеччини.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.