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20 Квітень 2019, Київ 00:44
Новини | Політика

Голова ОБСЄ закликав до продовження переговорів про «Великоднє перемир’я»

Мірослав Лайчак

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Чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних та європейських справ Словаччини Мірослав Лайчак висловив глибокий жаль, що Тристороння контактна група у Мінську та її робоча група з питань безпеки не змогли домовитися вчора про «Великоднє перемир’я» та закликав до продовження переговорів. Заяву про це розмістили на сайті ОБСЄ 19 квітня.

У ній наголошується на нагальній необхідності не лише повторно взяти на себе зобов'язання щодо відновлення перемир'я, а й домовитися про стале і незворотне припинення вогню.

«Щодня на сході України страждають люди. Обов'язок сторін – забезпечити безпечне і безпечне середовище, і це ключова передумова для будь-якого позитивного розвитку, включаючи поліпшення складної гуманітарної ситуації», – сказав Лайчак.

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Представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко​ повідомила 18 квітня, що представники Росії в Тристоронній контактній групі відмовилися погодити припинення вогню на Великдень​.

Вона додала, що великоднє перемир’я мало набути чинності 19 квітня. За словами Геращенко, представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук звинуватив у зриві домовленостей Росію та її президента Володимира Путіна.

Раніше на підтримку запровадження великоднього перемир’я висловилисяпрезидент України Петро Порошенко і канцлерка Німеччини Анґела Меркель.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.​

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