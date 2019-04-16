Публікації в мережі VKontakte про вибори в Україні наповнені мовою ненависті і ворожнечі – дослідження

Дослідження громадської організації «Інтерньюз-Україна» за участі ініціативи UkraineWorld показало, що більшість публікацій у соціальній мережі VKontakte про вибори президента України мають негативний характер – вони сповнені мови ворожнечі, українофобства та антисемітизму.
Українські та міжнародні експерти, що об’єдналися в мережу UkraineWorld з метою протидії пропаганді та дезінформації, проаналізували 1 мільйон профілів українських користувачів VKontakte та близько 10 мільйонів дописів у період із 1 листопада 2018 року по 14 лютого 2019 року. Їхня головна мета була встановити, які публікації про президентські вибори домінують в українському сегменті цієї мережі. Аналітики дійшли 10 ключових висновків.
- VKontakte значно втратила українську аудиторію
Попри те, що у 2017 році український уряд офіційно наклав санкції та заборонив доступ до VKontakte, українські юзери продовжують користуватися найпопулярнішою російською соціальною мережею. Однак із того часу частка українських користувачів значно знизилась – більшість перейшли до американського Facebook. Дослідники наводять приклад: найпопулярніші пости про українські вибори ледве набирають понад 100 лайків та більш ніж 1000 переглядів.
- Основні користувачі – Донбас та Київ
Найбільша кількість активних українських юзерів VKontakte у Донецькій області, на другому місці – Дніпропетровська, третє місце – Київ, далі йдуть Луганська, Харківська та Одеська області.
Так у Донецькій області дослідники нарахували близько 66 300 юзерів, у Києві – понад 28 300, а найменше користуються VKontakte у Тернопільській області – приблизно 3125 активних профілів.
Найактивніше пишуть про вибори президента України користувачі, які проживають у Донецькій області (29,7%), Дніпропетровській області (10,7%), Луганській області (9,9%) та у Києві (7,9%).
За даними дослідження, лише 8,7% дописів про вибори та політику зроблені українською мовою.
- Антиурядові та проросійські наративи
До топ-10 найвідвідуваніших сторінок в українському сегменті VKontakte, що стосуються виборів, мають здебільшого антиурядовий та проросійський характер. Серед них такі як news-front.info, rusvesna.su, politdnr.ru. Їхні публікації відомі відсутністю політкоректності та мовою ворожнечі.
Найбільше про українські вибори у зазначений період писали сторінки «Сводки от ополчения Новороссии», «Новости ДНР, ЛНР, мир» та «Донецк ДНР Новости Новороссии». Ці сторінки мають близько 440 тисяч, 146 тисяч та 97 тисяч підписників відповідно.
- Негативні дописи переважають
Аналітики зазначають, що у мережі є дописи різного характеру щодо різних кандидатів у президенти. Однак основна тенденція одна – негативні повідомлення завжди переважають над позитивними, незалежно від імені кандидата.
- Володимир Зеленський має перевагу
Серед усіх дописів, що стосуються кандидатів у президенти, найбільше позитивних відгуків на момент дослідження мав Володимир Зеленський.
Близько 26% постів, у яких згадувався кандидат Зеленський, мали позитивний характер – у загальному співвідношенні це більше ніж у інших кандидатів. Попри це, 32% дописів про нього все одно мали негативну тональність.
Найменше позитивних дописів стосувалися кандидата Андрія Садового – усього 2%, а найбільшу кількість негативних відгуків отримали Петро Порошенко та Юлія Тимошенко – 68% та 56% відповідно.
- Петро Порошенко – ключова ціль для атак
Чинний президент України, згідно з дослідженням UkraineWorld, є тим політиком, який протягом президентської кампанії отримує найбільше негативних дописів в українському сегменті забороненої російської мережі VKontakte.
Користувачі цієї мережі найчастіше у своїх дописах про вибори використовують на його адресу прізвиська з негативним забарвленням. На кшталт, «пацієнт-2019», «русофоб Порошенко», «кривавий український кондитер», «Потрошенко», «Попрошенко» та багато інших.
- Проросійські кандидати теж у немилості
Попри здебільшого негативне та вороже ставлення до прозахідних та антикремлівських політиків, сьогоднішні українські користувачі VKontakte так само зневажливо відгукуються і про відверто проросійських політиків.
Таким чином, колишні члени «Партії регіонів», а нині опозиційні політики Юрій Бойко, Олександр Вілкул та Євген Мураєв теж у більшості дописів згадуються у негативному контексті. Так 40% згадок про Бойка з негативною тональністю, про Вілкула – 35,5%, а про Мураєва – 19,5%. Водночас, показник Мураєва у цій категорії найнижчий серед інших екс-кандидатів у президенти.
- Місце ненависті
За висновками експертів, український сегмент VKontakte – це місце, де буйно квітне ненависть. Здебільшого це стосується дописів, пов’язаних із політикою. Особливо помітною є ця тенденція під час передвиборчих перегонів.
Зокрема це стосується прізвиськ ключових кандидатів. Петра Порошенка, серед іншого, називають також «шоколадний фюрер», а Володимира Зеленського «єврейський комік».
- Антисемітизм
Дослідники наголошують, що більшість проаналізованих ними публікацій у зазначений період містила відвертий антисемітизм. Особливо це прослідковувалося щодо публікацій у контексті президентських виборів.
Зокрема, жертвами антисемітських висміювань найчастіше ставали Петро Порошенко, Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.
Цей прийом використовували російські й проросійські інформаційні ресурси й раніше. Особливо у повідомленнях про війну на Донбасі.
- Наратив «фейкова держава Україна»
Основний наратив, який розповсюджується російською пропагандою в українському сегменті мережі VKontakte, полягає у нав’язуванні думки, що Україна – «фейкова держава», яка незабаром розпадеться. Серед іншого користувачам нав’язується думка, що країна не існує і не може існувати самостійно. Подібним чином поширюються також міфи про «фашистів», небезпеку НАТО та необхідність реінтеграції з Росією.
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