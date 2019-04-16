Публікації в мережі VKontakte про вибори в Україні наповнені мовою ненависті і ворожнечі – дослідження

Дослідження громадської організації «Інтерньюз-Україна» за участі ініціативи UkraineWorld показало, що більшість публікацій у соціальній мережі VKontakte про вибори президента України мають негативний характер – вони сповнені мови ворожнечі, українофобства та антисемітизму.

Українські та міжнародні експерти, що об’єдналися в мережу UkraineWorld з метою протидії пропаганді та дезінформації, проаналізували 1 мільйон профілів українських користувачів VKontakte та близько 10 мільйонів дописів у період із 1 листопада 2018 року по 14 лютого 2019 року. Їхня головна мета була встановити, які публікації про президентські вибори домінують в українському сегменті цієї мережі. Аналітики дійшли 10 ключових висновків.

VKontakte значно втратила українську аудиторію

Попри те, що у 2017 році український уряд офіційно наклав санкції та заборонив доступ до VKontakte, українські юзери продовжують користуватися найпопулярнішою російською соціальною мережею. Однак із того часу частка українських користувачів значно знизилась – більшість перейшли до американського Facebook. Дослідники наводять приклад: найпопулярніші пости про українські вибори ледве набирають понад 100 лайків та більш ніж 1000 переглядів.

Основні користувачі – Донбас та Київ

Найбільша кількість активних українських юзерів VKontakte у Донецькій області, на другому місці – Дніпропетровська, третє місце – Київ, далі йдуть Луганська, Харківська та Одеська області.

Так у Донецькій області дослідники нарахували близько 66 300 юзерів, у Києві – понад 28 300, а найменше користуються VKontakte у Тернопільській області – приблизно 3125 активних профілів.

Найактивніше пишуть про вибори президента України користувачі, які проживають у Донецькій області (29,7%), Дніпропетровській області (10,7%), Луганській області (9,9%) та у Києві (7,9%).

За даними дослідження, лише 8,7% дописів про вибори та політику зроблені українською мовою.

Антиурядові та проросійські наративи

До топ-10 найвідвідуваніших сторінок в українському сегменті VKontakte, що стосуються виборів, мають здебільшого антиурядовий та проросійський характер. Серед них такі як news-front.info, rusvesna.su, politdnr.ru. Їхні публікації відомі відсутністю політкоректності та мовою ворожнечі.

Найбільше про українські вибори у зазначений період писали сторінки «Сводки от ополчения Новороссии», «Новости ДНР, ЛНР, мир» та «Донецк ДНР Новости Новороссии». Ці сторінки мають близько 440 тисяч, 146 тисяч та 97 тисяч підписників відповідно.

Негативні дописи переважають

Аналітики зазначають, що у мережі є дописи різного характеру щодо різних кандидатів у президенти. Однак основна тенденція одна – негативні повідомлення завжди переважають над позитивними, незалежно від імені кандидата.

Володимир Зеленський має перевагу

Серед усіх дописів, що стосуються кандидатів у президенти, найбільше позитивних відгуків на момент дослідження мав Володимир Зеленський.

Близько 26% постів, у яких згадувався кандидат Зеленський, мали позитивний характер – у загальному співвідношенні це більше ніж у інших кандидатів. Попри це, 32% дописів про нього все одно мали негативну тональність.

Найменше позитивних дописів стосувалися кандидата Андрія Садового – усього 2%, а найбільшу кількість негативних відгуків отримали Петро Порошенко та Юлія Тимошенко – 68% та 56% відповідно.

Петро Порошенко – ключова ціль для атак

Чинний президент України, згідно з дослідженням UkraineWorld, є тим політиком, який протягом президентської кампанії отримує найбільше негативних дописів в українському сегменті забороненої російської мережі VKontakte.

Користувачі цієї мережі найчастіше у своїх дописах про вибори використовують на його адресу прізвиська з негативним забарвленням. На кшталт, «пацієнт-2019», «русофоб Порошенко», «кривавий український кондитер», «Потрошенко», «Попрошенко» та багато інших.

Проросійські кандидати теж у немилості

Попри здебільшого негативне та вороже ставлення до прозахідних та антикремлівських політиків, сьогоднішні українські користувачі VKontakte так само зневажливо відгукуються і про відверто проросійських політиків.

Таким чином, колишні члени «Партії регіонів», а нині опозиційні політики Юрій Бойко, Олександр Вілкул та Євген Мураєв теж у більшості дописів згадуються у негативному контексті. Так 40% згадок про Бойка з негативною тональністю, про Вілкула – 35,5%, а про Мураєва – 19,5%. Водночас, показник Мураєва у цій категорії найнижчий серед інших екс-кандидатів у президенти.

Місце ненависті

За висновками експертів, український сегмент VKontakte – це місце, де буйно квітне ненависть. Здебільшого це стосується дописів, пов’язаних із політикою. Особливо помітною є ця тенденція під час передвиборчих перегонів.

Зокрема це стосується прізвиськ ключових кандидатів. Петра Порошенка, серед іншого, називають також «шоколадний фюрер», а Володимира Зеленського «єврейський комік».

Антисемітизм

Дослідники наголошують, що більшість проаналізованих ними публікацій у зазначений період містила відвертий антисемітизм. Особливо це прослідковувалося щодо публікацій у контексті президентських виборів.

Зокрема, жертвами антисемітських висміювань найчастіше ставали Петро Порошенко, Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.

Цей прийом використовували російські й проросійські інформаційні ресурси й раніше. Особливо у повідомленнях про війну на Донбасі.

Наратив «фейкова держава Україна»

Основний наратив, який розповсюджується російською пропагандою в українському сегменті мережі VKontakte, полягає у нав’язуванні думки, що Україна – «фейкова держава», яка незабаром розпадеться. Серед іншого користувачам нав’язується думка, що країна не існує і не може існувати самостійно. Подібним чином поширюються також міфи про «фашистів», небезпеку НАТО та необхідність реінтеграції з Росією.