Українські позиції на Донбасі обстріляли 7 разів за добу, втрат немає – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про випадків порушень режиму припинення вогню з боку сепаратистів станом на 18:00 19 квітня. За даними штабу, йдеться про обстріли українських позицій поблизу Павлополя, Водяного, Пищевика, Верхньоторецького, Опитного та Новоселівка-2 на Донеччині, а також Золотого-4 на Луганщині.

Втрат серед українських військових немає, мовиться у повідомленні.

Угруповання «ДНР» раніше заявило про обстріл Куйбишівського району на півночі Донецька, внаслідок якого, за їхньою інформацією, розпочалась пожежа, але ніхто не постраждав.

У свою чергу, в угрупованні «ЛНР» заявляють про 4 обстріли їхніх позицій протягом поточної доби.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.