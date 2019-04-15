Дачний сезон в окупованому Донецьку: яка розсада продається і скільки коштує

В Україні, і окупована частина Донбасу не виняток, стартував городній сезон. Для багатьох по той бік лінії розмежування осінній врожай – головна підмога у майбутній зимовий період. Скільки коштують саджанці на ринках окупованого Донецька і звідки їх привозять? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

В окупованому Донецьку розпочалася пора садів та городів. На місцевих ринках ажіотаж – саме час саджати городину.

Продавці кажуть: попит є на плодові дерева, бо люди поспішають вчасно посадити багаторічні рослини.

«Голий корінь висаджується до кінця квітня, максимум, якщо холодна погода, до початку травня», – дає поради покупцям продавчиня.

«Купують яблуні, черешні, вишні, груші, сливи – все те, що є плодове. «Декорацію» слабко беруть», – додає інша.

Із таких саджанців виростуть, наприклад, яблуні і черешні висотою від двох до чотирьох метрів, запевняє продавець: «Вартість саджанця – 250 рублів (приблизно 103 гривні – ред.). Я вважаю, що це недорого».

Зараз гарний час і для того, щоб саджати овочі, кажуть місцеві експерти.

«Стаканчик ранньої капусти коштує 15 рублів (близько 6 гривень – ред.). Ціна – кому як», – показує асортимент розсади продавець.

«Пенсіонерам знижка – заохочує клієнтів жінка і дає поради, яку картоплю купувати, щоб потім зібрати гарний врожай. – Треба брати середню картоплю. Не дрібну, але і не велику. Ось уже бачите, ці картоплини вже починають простати, коли товсті паростки – це хороша картопля, коли тонкі – картопля не дуже».

Але через нестійкість температури тільки частину овочів зараз можна садити у відкритий ґрунт.

«Картоплю сміливо можна садити», – каже чоловік.

«Картопля коштує 16 рублів за кілограм (близько 6,5 гривень – ред.). Також є картопля «Яночка» і «Циганочка», йде по 18 рублів (близько 7,5 гривень – ред.). Беруть на посадку вже. Потроху беруть, і слава Богу», – каже продавець бульби.

Більшість овочів продавці радять висаджувати під плівку, щоб не вимерзли: «Помідори треба накривати», – каже чоловік.

Любителі домашнього вина і виноградного соку – теж на базарі в пошуку саджанців.

«Зараз саме той час, коли треба саджати виноград. «Білі» сорти, і «рожеві», і «сині», винні сорти винограду. Вартість – 100-150 рублів за саджанець (близько 41,5–62 гривні – ред.). Я взагалі вважаю, що у нас такий регіон, де масовим має бути розвиток виноградарства. Он Франція живе на винограді», – зауважує продавець.

Троянди – один із символів Донецька. У місті почали висаджувати троянди ще в середині минулого століття. Подобаються вони донеччанам і зараз.

«Троянда у нас «йде» від 50 рублів до 100 (близько 21–41,5 гривень – ред.)», – каже продавчиня.

«100 рублів коштує дворічний саджанець. Ми даємо гарантію: якщо троянда не прийметься, міняємо на інший саджанець. Добре купують троянди, тому що ми не перший рік на ринку», – каже інша.

Часто Донецьк називають «містом мільйона троянд».

«Найпопулярніші, напевно, все-таки червоні троянди. Найбільше люблять червоні, відтінки червоних, помаранчеві і білі. Мені більше подобаються троянди-«англійки». Вони ростуть найвищими. І найбільш пахучі», – розповідає жінка.

Але красиві квіти – справа непроста.

«За трояндою важко доглядати, бо для того, щоб отримати, припустимо, ось такий саджанець... Спочатку ми висіюємо шипшину, потім її пересаджуємо, на наступний рік ще раз пересаджуємо. І так проходить три роки, поки саджанець можна продати», – каже жінка.

Насіння купують ті, хто вирощує розсаду самостійно. До того ж, це значно дешевше, кажуть досвідчені господарі.

«15 рублів за пакетик (близько 6 гривень – ред.)», – показує широкий асортимент насіння продавець.

Донеччани кажуть, що садять овочі та зелень, бо хочуть годувати родину перевіреними натуральними продуктами.

«Саджатиму огірки, помідори, перець», – перелічує донеччанин.

«У нас дитина любить свіжі, вирощені власними руками, овочі. Тому ми саджаємо у себе в саду», – додає жителька Донецька.

Для багатьох жителів Донбасу сад та город – не просто улюблене заняття, а серйозна підмога, щоб заощадити і прогодуватися взимку.

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