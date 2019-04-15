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15 Квітень 2019, Київ 15:15
Донбас.Реалії

Дачний сезон в окупованому Донецьку: яка розсада продається і скільки коштує

Скільки коштують саджанці на ринках Донецька і звідки їх привозять?

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В Україні, і окупована частина Донбасу не виняток, стартував городній сезон. Для багатьох по той бік лінії розмежування осінній врожай – головна підмога у майбутній зимовий період. Скільки коштують саджанці на ринках окупованого Донецька і звідки їх привозять? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

В окупованому Донецьку розпочалася пора садів та городів. На місцевих ринках ажіотаж – саме час саджати городину.

Продавці кажуть: попит є на плодові дерева, бо люди поспішають вчасно посадити багаторічні рослини.

«Голий корінь висаджується до кінця квітня, максимум, якщо холодна погода, до початку травня», – дає поради покупцям продавчиня.

«Купують яблуні, черешні, вишні, груші, сливи – все те, що є плодове. «Декорацію» слабко беруть», – додає інша.

Продавці кажуть: попит є на плодові дерева
Продавці кажуть: попит є на плодові дерева

Із таких саджанців виростуть, наприклад, яблуні і черешні висотою від двох до чотирьох метрів, запевняє продавець: «Вартість саджанця – 250 рублів (приблизно 103 гривні – ред.). Я вважаю, що це недорого».

Зараз гарний час і для того, щоб саджати овочі, кажуть місцеві експерти.

«Стаканчик ранньої капусти коштує 15 рублів (близько 6 гривень – ред.). Ціна – кому як», – показує асортимент розсади продавець.

Зараз гарний час і для того, щоб саджати овочі
Зараз гарний час і для того, щоб саджати овочі

«Пенсіонерам знижка – заохочує клієнтів жінка і дає поради, яку картоплю купувати, щоб потім зібрати гарний врожай. – Треба брати середню картоплю. Не дрібну, але і не велику. Ось уже бачите, ці картоплини вже починають простати, коли товсті паростки – це хороша картопля, коли тонкі – картопля не дуже».

Але через нестійкість температури тільки частину овочів зараз можна садити у відкритий ґрунт.

«Картоплю сміливо можна садити», – каже чоловік.

«Картопля коштує 16 рублів за кілограм (близько 6,5 гривень – ред.). Також є картопля «Яночка» і «Циганочка», йде по 18 рублів (близько 7,5 гривень – ред.). Беруть на посадку вже. Потроху беруть, і слава Богу», – каже продавець бульби.

Ринок окупованого Донецька
Ринок окупованого Донецька

Більшість овочів продавці радять висаджувати під плівку, щоб не вимерзли: «Помідори треба накривати», – каже чоловік.

Любителі домашнього вина і виноградного соку – теж на базарі в пошуку саджанців.

«Зараз саме той час, коли треба саджати виноград. «Білі» сорти, і «рожеві», і «сині», винні сорти винограду. Вартість – 100-150 рублів за саджанець (близько 41,5–62 гривні – ред.). Я взагалі вважаю, що у нас такий регіон, де масовим має бути розвиток виноградарства. Он Франція живе на винограді», – зауважує продавець.

Чоловік каже, що на Донбасі масово має розвиватися виноградарство
Чоловік каже, що на Донбасі масово має розвиватися виноградарство

Троянди – один із символів Донецька. У місті почали висаджувати троянди ще в середині минулого століття. Подобаються вони донеччанам і зараз.

«Троянда у нас «йде» від 50 рублів до 100 (близько 21–41,5 гривень – ред.)», – каже продавчиня.

«100 рублів коштує дворічний саджанець. Ми даємо гарантію: якщо троянда не прийметься, міняємо на інший саджанець. Добре купують троянди, тому що ми не перший рік на ринку», – каже інша.

На донецькому ринку – ажіотаж
На донецькому ринку – ажіотаж

Часто Донецьк називають «містом мільйона троянд».

«Найпопулярніші, напевно, все-таки червоні троянди. Найбільше люблять червоні, відтінки червоних, помаранчеві і білі. Мені більше подобаються троянди-«англійки». Вони ростуть найвищими. І найбільш пахучі», – розповідає жінка.

Для багатьох по той бік лінії розмежування осінній врожай – головна підмога у майбутній зимовий період
Для багатьох по той бік лінії розмежування осінній врожай – головна підмога у майбутній зимовий період

Але красиві квіти – справа непроста.

«За трояндою важко доглядати, бо для того, щоб отримати, припустимо, ось такий саджанець... Спочатку ми висіюємо шипшину, потім її пересаджуємо, на наступний рік ще раз пересаджуємо. І так проходить три роки, поки саджанець можна продати», – каже жінка.

Насіння купують ті, хто вирощує розсаду самостійно. До того ж, це значно дешевше, кажуть досвідчені господарі.

«15 рублів за пакетик (близько 6 гривень – ред.)», – показує широкий асортимент насіння продавець.

Донеччани кажуть, що садять овочі та зелень, бо хочуть годувати родину перевіреними натуральними продуктами.

«Саджатиму огірки, помідори, перець», – перелічує донеччанин.

«У нас дитина любить свіжі, вирощені власними руками, овочі. Тому ми саджаємо у себе в саду», – додає жителька Донецька.

Жінка каже, що саджає город, бо хоче, щоб її дитина вживала натуральні продукти
Жінка каже, що саджає город, бо хоче, щоб її дитина вживала натуральні продукти

Для багатьох жителів Донбасу сад та город – не просто улюблене заняття, а серйозна підмога, щоб заощадити і прогодуватися взимку.

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