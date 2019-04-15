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Седьмое чемпионство, донбасское дерби и очередная подкоренная вершина во фриране – выходные оказались насыщены победами спортсменов из Донецкой области, и Донбасс.Реалии собрали самые яркие из них.

«Золотой» хоккейный клуб

Хоккейный клуб «Донбасс» в заключительном матче финальной серии Украинской хоккейной лиги «катком проехал» по херсонскому «Днепру». Пятая встреча соперников в серии закончилась со счётом 4:1. Шайбами отметились Романенко, Разумов, Лялька, Коренчук, а за херсонскую команду забил Бондаренко. Всего в серии дончане выигрывали четыре раза, «Днепр» – один. Главный матч сезона посмотрело 1162 болельщика, и он оказался самый рекордный по посещаемости «Альтаира». Из-за оккупации Донецка хоккейный клуб «Донбасс» вынужден проводить матчи на этой ледовой арене в Дружковке. Для «Донбасса» это уже седьмой титул чемпионов Украины.

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«Шахтёр» остается в лидерах

Не утихают баталии и в украинском футболе. Луганская «Заря» на выезде проиграла донецкому «Шахтёру». «Горняки» трижды «расписались» в воротах команды Юрия Вернидуба. Голами отметились Виктор Коваленко, Кайоде и Майкон. Донецкий «Олимпик» и одесский «Черноморец» не выявили лучшего – 1:1. А «Мариуполь» с минимальным счётом уступил киевскому «Динамо» – 0:1. После 24-го тура лидером чемпионата Украины остаётся донецкий «Шахтёр», в активе которого 63 очка, далее киевское «Динамо» и «Александрия». «Мариуполь» и луганская «Заря» на 4-м и 5-м местах, а вот донецкий «Олимпик» – аж на 10-м.​

«Золото» в кикбоксинге

Мариупольская спортсменка Ульяна Мищенко выиграла Кубок мира по кикбоксингу по версии WAKO, который проходит в австрийском Иннсбруке. Мищенко завоевала «золото» в весовой категории до 65 килограмм в разделе К1, в котором разрешается наносить удары коленом и по суставам.

Борьба: две медали

В борьбе сразу два спортсмена из Донбасса завоевали медали в копилку Украины на чемпионате Европы, который завершился в Бухаресте. Алина Бережная из Торецка, которую большинство фанатов борьбы знают под фамилиями Махиня и Стадник, завоевала «золото» в весовой категории до 72 кг. В финальной схватке украинка досрочно победила немецкую спортсменку Анну-Кармен Шель. А вот еще один представитель Донецкой области – Александр Хоцяновский - в категории до 125 килограмм завоевал «бронзу», выиграв у поляка Роберта Барана. Всего на чемпионате Европы по борьбе сборная Украина завоевала 10 медалей – 5 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых награды, а женская сборная ещё и стала первой в командном зачёте.

«Парень в синих шортах»

И не только про олимпийские виды. Александр Титаренко завоевал золото Кубка мира в дисциплине «фриран» – уличный спорт, основанный на акробатике. Это уже вторая победа мариупольского экстремала на международном уровне. В 2017-м Титаренко стал чемпионом мировых соревнований Red Bull Art of Motion. И это была первая победа украинского фрирана за всю историю. Прозвище «Парень в синих шортах», которое привязалось к нему в 2017 году, действительно стало счастливым.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)