126 українських спортсменів здобули ліцензії на II Європейські ігри

З 21 до 30 червня в білоруському Мінську відбудуться ІІ Європейські ігри, де представники 50 країн змагатимуться у 15 видах спорту (23 дисципліни).

Збірна України вже здобула 126 ліцензій. Найбільшу кількість «путівок» на Європейські ігри мають легкоатлети (21 ліцензія), веслувальники на байдарках і каное (20) та представники самбо (15). Також Україна буде представлена у баскетболі, боксі, велосипедному спорт шосе, художній та спортивній гімнастиці, пляжному футболі, стрільбі з лука, стендовій стрільбі, кульовій стрільбі, стрибках на батуті та спортивній акробатиці.

Наразі тривають кваліфікаційні змагання, а з ними й боротьба за право виступу на престижному форумі Старого Світу, кажуть у Національному олімпійському комітеті. На цьогорічних Іграх також розіграють олімпійські ліцензнії на Токіо-2020

Європейські ігри започатковано в 2015 році, тоді збірна України виборола 46 медалей, з яких – 8 золотих, 14 срібних та 24 бронзові.