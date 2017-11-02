(Друкуємо мовою оригіналу)

«Парень в синих шортах» – так теперь в шутку называют украинца Александра Титаренко в мире фрирана. Экстремал из Мариуполя стал первым украинцем, который выиграл международный турнир по фрирану – уличному спорту, основанному на акробатике. Атлет признается: на такие результаты даже не рассчитывал, ведь в его родном городе никогда не было условий для уличных дисциплин – паркура и фрирана. «Неизвестный парень из Украины в синих шортах приехал и просто всех разнес», – цитирует Титаренко слова своих соперников в Греции.

Когда мне было 11 лет, приехал друг и показал трюк. Сказал, что это «паркур»

– Фрираном занимаюсь с детства: как обезьяна, лазил по деревьям, гаражам, заброшенным зданиям. Обожал везде прыгать. Когда мне было 11 лет, приехал друг и показал трюк. Сказал, что это «паркур». Мне понравилось увиденное, и я решил попробовать. Начал заниматься. Постепенно, кроме паркура, начал тренировать еще и фриран. Вот уже 12 лет не вижу себя без этого.

Главная задача в паркуре – добраться из точки «А» в точку «Б». Во фриране добавляются акробатические элементы

​– А какая разница между паркуром и фрираном?

– Главная задача в паркуре – добраться до какого-нибудь здания, преодолеть препятствие, перелезть через забор и выполнить все как можно быстрее. То есть добраться из точки «А» в точку «Б». Во фриране добавляются акробатические элементы. Главное, уже не быстро, а красиво, оригинально.

– Когда Вы начинали заниматься паркуром, на кого ровнялись?

Как и многие трейсеры, смотрел фильмы «13 район» и «Ямакаси». Оттуда и брал идеи

– На Дэвида Белля, конечно же. Основателя паркура. Как и многие трейсеры, смотрел фильмы «13 район» и «Ямакаси». Оттуда и брал идеи. Особо равняться-то не на кого было. В то время интернет и компьютер был не у всех. Это сейчас залазишь в Youtube, вбиваешь в поиск, что хочешь, и смотришь ролики профессиональных атлетов.

Улица ошибок не прощает – упал и все

А когда я начинал заниматься, то все приходило путем собственных ошибок. В зале я не тренировался, так как их не было. Да и сейчас в Мариуполе они отсутствуют. А если и есть какие-то гимнастические, то там нельзя заниматься из-за старых снарядов. Вот и учился всему на улице. Сено, опилки, вода, снег заменяли мне поролон для приземлений. Хотя сейчас все профессиональные атлеты тренируются в залах для безопасности. Там можно учиться, отработать любой трюк. А вот улица ошибок не прощает – упал и все.

Мариуполь – это пустыня. При такой географии особо не попрыгаешь. Такой паркур больше напоминает просто бег

​– Какой уровень паркура и фрирана был в Мариуполе?

– Несерьезный. Сначала занимались 50 человек, сейчас – от силы можно собрать 15 желающих, и то это будут новички. В Киеве все же больше возможностей и мест, где прыгать: разрушенные здания, стенки, перила. Мариуполь – это пустыня. При такой географии особо не попрыгаешь. Такой паркур больше напоминает просто бег.

Кроме того, в Киеве есть спортивные залы, специальные площадки – и в помещениях, и на улицах, чтобы оттачивать элементы. И сами трейсеры пытаются что-то создавать, и федерация помогает развиваться. А в Мариуполе инфраструктуры нет: ни залов, ни площадок.

– Участвовали раньше в фестивалях или соревнованиях по паркуру или фрирану?

– Red Bull Art of Motion – это мои вторые соревнования в жизни. Я не ездил ни на фестивали, ни на турниры. В 2013 году первый раз участвовал в чемпионате Украины по паркуру и занял второе место. И вот в этом году поехал в Грецию и выиграл. Не ездил, потому что не было средств. А когда работал и были деньги, то не мог поехать, потому что нельзя было бросать работу.

– На этот чемпионат Вы ехали «темной лошадкой». Ожидали такого результата? Ведь Вы – первый украинец, который не только пробился в финальную часть, но и стал победителем.

– Я не рассчитывал на победу. Даже на турнир попал не с первого раза. Там можно было либо отправить свое видео и получить приглашение по результатам онлайн-отбора, либо уже на месте показать все, что ты можешь. Когда отправил видео, то оказалось, что мой уровень им не подходит. Но решил не останавливаться, и все же поехал на Санторини уже вживую показать свои силы.

Хотел просто поучаствовать и посмотреть на остров Санторини. Он идеален для паркура и фрирана. Хотел потренироваться там, познакомиться с профессиональными атлетами, пофотографироваться с ними. Не ожидал, что я даже смогу отбор пройти.

– Не ставили перед собой серьезных задач и поэтому не нервничали?

Не люблю играть в поддавки. Мне важно показать все, что могу

– Волнение было. У меня такой характер, что не люблю играть в поддавки. Мне важно показать все, что могу. Поэтому на каждом выступлении выкладывался на все 100%. За все пребывание на острове Санторини я спал 4 часа в день.

– Сложно было отобраться в финал?

– В первом отборе участвовало 110 человек. Они выпускали по 10 человек, которые одновременно выступали на одной площадке. Время, чтобы проявить себя, 10 минут. В следующий этап проходило только 20 человек.

Уже на следующий день все выступали по очереди. У каждого один забег – ограничений по времени нет – на сколько хватит твоих сил, фантазии и мастерства.

В финале у каждого есть свой забег. Его нужно пройти как можно лучше: кто-то может показать сильный трюк, кто-то оригинальный, кто-то плавное и быстрое преодоление трассы. На каждый забег дается 1,5 минуты. Оценивалась сложность, оригинальность, чистота трассы… Там было 5 судей, которые ставили в своей категории баллы и потом это суммировалось. Вот я набрал 418 баллов, на втором месте Нейт Уттсона – 386 баллов. И третье у Димитриса Кирсанидиса – 384 балла.

Сам себе говорил: «Главное – не пройти в финал», потому что понимал выполнить будет ее очень сложно

Когда я прошел квалификацию, то был невероятно счастлив. Себе сказал, что большего уже и не надо. Достиг и так многого – участвуешь на мировом уровне. Надо было подготовить себе две трассы – на полуфинал и финал. Я не был уверен, что буду забегать вторую дистанцию. Задумал себе трассу очень сложную, а потом сам себе говорил: «Главное – не пройти в финал», потому что понимал выполнить будет ее очень сложно. Но в финале все вышло – выполнил чисто. Поэтому и такие высокие баллы.

– Что говорили главные соперники и судьи про парня из Украины?

– Все говорили, что неизвестный парень из Украины в синих шортах приехал и просто всех разнес. До этих соревнований обо мне никто на международном уровне практически не знал. Сейчас, после этой победы, я стал более известен. И теперь у меня никнейм – blueshorts. Потому что на квалификации и в финале я выступал в синих шортах.

– Как в Украине встретили трейсеры после такой победы?

– Не скажу, что с красной ковровой дорожкой. Ребята, кто занимается паркуром, все, кто меня видели, конечно же, поздравили.

– Вы видели уровень фрирана в других странах, чего не хватает украинским атлетам?

Атлетам нужно больше путешествовать. Ты набираешься опыта, получаешь какие-то советы и подсказки

– Опыта. Атлетам нужно больше путешествовать. Они должны участвовать в международных соревнованиях и фестивалях. Там видишь других спортсменов, их возможности, и ты знаешь, к чему тебе тянуться и расти. Ты набираешься опыта, получаешь какие-то советы и подсказки. Это дает толчок намного больше, чем когда просто отрабатываешь одни и те же движения постоянно в зале.

Финансирование важно, чтобы опять же атлеты могли путешествовать – по Украине, странам СНГ, в Европу. На открытие залов, площадок, на проведение тех же чемпионатов у нас.

– Победа на чемпионате мотивирует заниматься дальше, или начнете тренерскую карьеру?

– Я хочу дальше ездить на разные соревнования и фестивали. Сейчас буду развиваться самостоятельно. Но в будущем возможно появятся мастер-классы, школы паркура.

– В следующем году Вы снова будете брать участие в Red Bull Art of Motion. Теперь к вам будут относиться по-другому. Есть психологическая нагрузка, что Вы все-таки чемпион…

– Я понимаю, в этом году никто не ожидал, что смогу даже из квалификации пробиться. В итоге занял первое место. В следующем как победитель должен показать соответствующий уровень.

Нужно работать на выносливость. Чтобы делать элемент за элементом чисто. Для этого нужно физически быть готовым. Бывает, ты запланировал у себя в забеге 5 элементов, но после каждого тебе все сложнее делать следующий. Силы уходят. И не факт, что ты сможешь сделать последние элементы. Поэтому над выносливостью надо работать. И, конечно же, буду работать над самими элементами, чтобы были сложнее и оригинальнее.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)