Світоліна: у тенісі може бути тільки одна мрія – це стати першим

Українські тенісисти Олександр Довгополов і Еліна Світоліна виграли матчі другого раунду US Open – відкритого чемпіонату США з тенісу, і вийшли до третього кола змагань.

Догополов у напруженому поєдинку переграв 18-ту ракетку світу чеха Томаша Бердиха. Світоліна здобула впевнену перемогу над росіянкою Євгенією Родіною.

До Еліни Світоліної нині прикута особлива увага, 22-річну українку вважають однією з фавориток турніру. Еліна проводить один із найкращих сезонів у своїй спортивній кар’єрі, вигравши нещодавно одразу декілька турнірів. Останній – чемпіонат Канади Rogers Cup у Торонто, який неформально вважається головною репетицією перед турніром Великого шолома (Grand Slam) у США US Open.

Перемога на Rogers Cup підняла Еліну Світоліну на четверту сходинку загальносвітового рейтингу гравців жінок.

В ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки» перша ракетка України розповіла про свої очікування від US Open.

«Немає нічого особливого, звичайний турнір, так і матчі. Дівчат усіх я знаю, знаю, як вони грають. Ми бачимося на турнірах майже щотижня, тож для мене головне – це добре виступати і бути готовою», – сказала Еліна Світоліна. А на запитання про мрію відповіла так: «У тенісі може бути тільки одна мрія – це стати першим. Ну і також виграти турнір Великого шолома. Це найвищі турніри. І, звичайно, стати першим у світі, це теж!»