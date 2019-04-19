Голова ЦВК пояснила, коли виборці зможуть проголосувати після 20:00

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук закликала виборців враховувати при плануванні дня, що дільниці для голосування працюватимуть у неділю з восьмої ранку до восьмої вечора, попри те, що на 21 квітня припадає одразу кілька релігійних свят.

Водночас, вона пояснила, як проголосувати тим, хто не може цього зробити до 20:00 з релігійних міркувань.

«За 5 хвилин до 20 години голова ДВК оголошує про закінчення голосування. Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати і для цього один із членів комісії о 20 годині підходить до входу та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення та зачиняє двері», – написала Сліпачук у Facebook.

У такому випадку, за словами голови ЦВК, виборець може перебувати на дільниці протягом часу, необхідного лише для отримання бюлетеня і голосування.

«Після закриття дільниці, виборча комісія має певні обов'язки щодо проведення засідання та здійснення підрахунку голосів. Потрібно поважати роботу членів комісії», – зазначила вона.

Станом на 19 квітня, за інформацією Тетяни Сліпачук,вже 55% отримали бюлетені для голосування.

Раніше, 9 квітня, головний рабин України Моше Реувен Азман звернувся до Центральної виборчої комісії з проханням продовжити 21 квітня роботу деяких виборчих дільниць до 22:30. Він мотивує це необхідністю реалізації виборчих прав громадян, які сповідують іудаїзм. Під час свята Песах за іудейськими законами заборонена будь-яка робота до сходу зірок.

ЦВК не задовольнила це прохання.