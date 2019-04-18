«Петро Олексійович зателефонував». Українців кличе на вибори голос Порошенка (огляд соцмереж)

Українці в соцмережах розповідають про дзвінки від Петра Порошенка, який закликає проголосувати за нього у другому турі виборів президента України.

Дописувачі повідомляють, що їм дзвонять з номеру з міським кодом Києва, а після відповіді вмикається запис голосу президента України.

«Доброго дня, це Петро Порошенко, президент України. 21 квітня – вирішальний день, що визначить долю країни. Прошу вас підтримати мій курс. Демократію та гідність, а не реванш. Стабільну гривню, а не інфляцію. Шлях до Європейського союзу і НАТО. Підтримайте сильну Україну, а не країну, яка впаде на коліна. Головне – зберегти країну. До зустрічі 21-го», – каже записаний голос.

У штабі Петра Порошенка підтвердили виданню Liga.net, що використовують голос президента.

Шеф-редакторка видання «Лівий берег» Соня Кошкіна звернула увагу на «технологічність» такого кроку.

Додзвонились і до Анатолія Гриценка, який посів п’яте місце в першому турі виборів президента України.

Керівник студії «Мамахохотала» Роман Грищук записав відео дзвінка.

«Айфон показав київський міський номер. Я впізнав його голос. Здригнувся. Ну, думаю, зараз Петро Олексійович висловить мені все, що про мене думає за всю мою критику», – пише політичний консультант Сергій Гайдай.

Віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд теж отримала дзвінок.

Народний депутат Леонід Ємець жартує, що голос у слухавці не відповідав на запитання.

Політолог Кость Бондаренко пише, що хотів відповісти на слова президента, але той «чомусь кинув слухавку».

Блогер Володимир Коваль жартує: «Петро Олексійович дзвонить мені виключно з особистого».

Є й незадоволені тим, що «Порошенко не дзвонив».

Не обійшлося без жартів на тлі того, що Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента, в якому змагатимуться шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Відповідно до Конституції, новообраний президент складає присягу на урочистому засіданні Верховної Ради і вступає в повноваження не пізніше ніж через 30 днів після офіційної публікації результатів виборів (публікація має відбутися до 4 травня), тобто до 3 червня.