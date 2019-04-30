На Рівненській АЕС сталася пожежа, відключений третій енергоблок – ДСНС

На відкритій території Рівненської атомної електростанції сталося загорання трансформатора, що призвело до відключення третього енергоблоку, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, інцидент стався 29 квітня о 21:07, і вже о 22:05 підрозділи ДСНС ліквідували пожежу.

«Жертв та постраждалих немає. Радіаційний фон у межах норми. Перший та четвертий енергоблок працюють в штатному режимі, другий енергоблок перебуває на планово-попереджувальному ремонті», – ідеться в повідомленні.

До гасіння залучалося 36 співробітників та 10 одиниць техніки ДСНС. Причина пожежі встановлюється. На місці пожежі працювала оперативна група Головного управління ДСНС України в Рівненській області.