Ситуація стабілізувалася – ДСНС про підтоплення у Карпатському регіоні

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що ситуація з підтопленням окремих районів Закарпатської та Івано-Франківської областей стабілізувалася.

«На 19:00 24 травня в Івано-Франківській області підтоплень житлових будинків немає. Залишаються підтопленими 48 дворогосподарств в 7 населених пунктах області. На Закарпатті залишаються підтопленими 22 будинки, 216 дворогосподарств, 892 гектари сільськогосподарських угідь та 52 гектари пасовищ. Ситуація в обох областях стабілізувалась. Рівень води поступово спадає», – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

За даними рятувальників, за час робіт з подолання наслідків негоди на Івано-Франківщині здійснили понад 120 виїздів для допомоги населенню, евакуювавши 76 людей, на Закарпатті було 23 виїзди.

Рятувальники поперержають про продовження пiдвищення рiвнiв води до 26 травня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області), до 27 травня – на рiчках басейну Прип’ятi (Рівненська область). Також цієї ночі і упродовж 25 травня у верхiв’ях рiчок Закарпаття та в гірських притоках Дністра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води.

Наразі через сильні дощі, які принесли з собою підтоплення і вихід річок із берегів на заході України, загинули двоє людей – 10-річний хлопчик на Закарпатті та 62-річний чоловік на Прикарпатті. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.