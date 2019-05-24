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24 Травень 2019, Київ 21:50
Новини | Суспільство

Ситуація стабілізувалася – ДСНС про підтоплення у Карпатському регіоні

Підтоплення будівель і угідь на заході України, 24 травня 2019 року

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У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що ситуація з підтопленням окремих районів Закарпатської та Івано-Франківської областей стабілізувалася.

«На 19:00 24 травня в Івано-Франківській області підтоплень житлових будинків немає. Залишаються підтопленими 48 дворогосподарств в 7 населених пунктах області. На Закарпатті залишаються підтопленими 22 будинки, 216 дворогосподарств, 892 гектари сільськогосподарських угідь та 52 гектари пасовищ. Ситуація в обох областях стабілізувалась. Рівень води поступово спадає», – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

За даними рятувальників, за час робіт з подолання наслідків негоди на Івано-Франківщині здійснили понад 120 виїздів для допомоги населенню, евакуювавши 76 людей, на Закарпатті було 23 виїзди.

/**/ /**/ /**/ Виконувач обов’язків голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас
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Рятувальники поперержають про продовження пiдвищення рiвнiв води до 26 травня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області), до 27 травня – на рiчках басейну Прип’ятi (Рівненська область). Також цієї ночі і упродовж 25 травня у верхiв’ях рiчок Закарпаття та в гірських притоках Дністра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води.

Наразі через сильні дощі, які принесли з собою підтоплення і вихід річок із берегів на заході України, загинули двоє людей – 10-річний хлопчик на Закарпатті та 62-річний чоловік на Прикарпатті. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.

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