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24 Травень 2019, Київ 20:21
Новини | Суспільство

Зеленський висловив співчуття родинам загиблих під час повені на заході України

Підтоплені будинки та угіддя на Закарпатті, 24 травня 2019 року

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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам двох загиблих через повінь на Заході України, інформує прес-служба Адміністрації президента.

«Я сам батько і розумію, яке це горе для родини. Співчуваю батькам», – сказав Володимир Зеленський, коментуючи смерть хлопчика 2009 року народження у селищі на Закарпатті.

Також президент висловив співчуття рідним через загибель 60-річного чоловіка на Прикарпатті.

«20 травня 62-річний чоловік послизнувся, розчищаючи стічну канаву до річки, впав у воду та зник. Його тіло знайшли в Калуші, в річці Млинівка», – йдеться в повідомленні.

/**/ /**/ /**/ За ніч рівень води, який учора у річці Льва піднявся на один метр, трохи впав, ситуація контрольована
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За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, через сильні опади в Івано-Франківській області залишаються підтопленими 65 дворогосподарств в 9 населених пунктах області, на Закарпатті – 288 дворогосподарств та 37 житлових будинків. У Закарпатській області також підтоплені Сільгоспугіддя, пасовища, пошкоджені 15 мостових переходів, зруйновані берегоукріплення.

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