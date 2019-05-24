Зеленський висловив співчуття родинам загиблих під час повені на заході України

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам двох загиблих через повінь на Заході України, інформує прес-служба Адміністрації президента.

«Я сам батько і розумію, яке це горе для родини. Співчуваю батькам», – сказав Володимир Зеленський, коментуючи смерть хлопчика 2009 року народження у селищі на Закарпатті.

Також президент висловив співчуття рідним через загибель 60-річного чоловіка на Прикарпатті.

«20 травня 62-річний чоловік послизнувся, розчищаючи стічну канаву до річки, впав у воду та зник. Його тіло знайшли в Калуші, в річці Млинівка», – йдеться в повідомленні.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, через сильні опади в Івано-Франківській області залишаються підтопленими 65 дворогосподарств в 9 населених пунктах області, на Закарпатті – 288 дворогосподарств та 37 житлових будинків. У Закарпатській області також підтоплені Сільгоспугіддя, пасовища, пошкоджені 15 мостових переходів, зруйновані берегоукріплення.