В Україні знеструмлені майже 150 населених пунктів – ДСНС

У ніч з 20 на 21 травня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) було знеструмлено 146 населених пунктів у п’яти областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, найбільше від негоди потерпіла: Львівська область, де без електрики залишилися 83 села чи містечка, в Тернопільській області таких населених пунктів 23, в Івано-Франківській – 20, у Чернівецькій – 12, у Житомирській – 8.

Також 20 травня внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу у Надвірнянському, Богородчанському районах та місті Калуш Івано-Франківської області (всього 22 населених пункти) відбулося підняття рівня води, внаслідок чого сталося підтоплення близько 3 тисяч 240 дворогосподарств, частково пошкоджено 2 мости місцевого значення, відключено 2 населених пункти від газопостачання (всього близько 1 тисячі абонентів).

Підрозділи ДСНС евакуювали 60 людей, відбуксирували 10 транспортних засобів.

Станом на 7:00. 21 травня ситуація стабілізувалася, інтенсивність опадів значно зменшилася, рівень води поступово спадає, ідеться в повідомленні ДСНС.