Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 Травень 2019, Київ 18:48
Новини | Суспільство

Паводок на Закарпатті: загинула дитина, збитки можуть перевищити 60 мільйонів гривень

Виконувач обов’язків голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас

Дивитись коментарі

Збитків на суму понад 60 мільйонів гривень може завдати Закарпаттю руйнівний паводок, який розпочався в області 21 травня і ще триває повідомив 24 травня виконувач обов’язків голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас.

Крім того, за його словами, вперше з часу паводку 2001 року є людські жертви: загинув 11-річний школяр з Воловця, який 23 травня вийшов подивитися на бурхливу річку, послизнувся і впав у воду. Знайшли тіло дитини за три кілометри вранці 24 травня.

Головною причиною стихійного лиха Галас називає це сильні опади. Але були ще два фактори, які сприяли високій воді: засміченість гірських потічків та недостатньо облаштовані берегоукріплення.

Як підсумував чиновник, за два дні в області випала місячна норма дощу, за наступні півдня – ще 10-тиденна норма, і паводок ще не скінчився.

«Прогнозуються грози. Особливо у Виноградівському та Іршавському районах. В РДА створюються комісії, які оперативно будуть документувати завдані негодою збитки. Цей процес завершиться протягом трьох-чотирьох тижнів. Але вже наступного тижня, якщо буде інформація, що сума збитків становить не менше 63 мільйонів гривень, то це є пряма підстава визначити паводок надзвичайною ситуацією регіонального рівня і звертатися в Кабінет міністрів для виділення коштів з резервного фонду», – каже Ярослав Галас.

Читайте також: Рятувальники продовжують відкачувати воду на Рівненщині​

За словами представника Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Володимира Чіпака, на рік Закарпаття отримує з держбюджету близько 20 мільйонів гривень, при потребі 150-160 мільйонів гривень на здійснення робіт з протипаводкового захисту. За попередніми підрахунками, травневий паводок вже завдав шкоди області не менш, ніж на 60 мільйонів гривень.

«Площі підтоплень не змінилися, бо нічого не робилося за останні три-чотири роки. Відшкодування паводку 2017 року ми отримали в листопаді 2018 року, укріпили дамбу у Вільхівці. Але у зимові місяці дамби не будуть», – каже Володимир Чіпак.

Під час травневого паводку на Закарпатті рівень води сягнув історичного максимуму на кількох річках: Тур’я (у селі Тур’я Поляна), Боржава (у селі Ком’яти).

Загалом, за даними начальника Управління ДСНС в Закарпатській області Романа Гудака, в різних районах області випало за ці дні від 25% до 180% місячної норми дощу. Рівень води у річках піднявся від 0,5 метра до 5 метрів. Найскладніша ситуація в селах Вільхівка та Сільце. Підтоплено 585 домогосподарств, 111 житлові будинки, 1700 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 15 мостів і один зруйновано.

Боснійські села затопила повінь – відео з дрону
Embed
Боснійські села затопила повінь – відео з дрону

No media source currently available

0:00 0:01:17 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG