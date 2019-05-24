Паводок на Закарпатті: загинула дитина, збитки можуть перевищити 60 мільйонів гривень

Збитків на суму понад 60 мільйонів гривень може завдати Закарпаттю руйнівний паводок, який розпочався в області 21 травня і ще триває повідомив 24 травня виконувач обов’язків голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас.

Крім того, за його словами, вперше з часу паводку 2001 року є людські жертви: загинув 11-річний школяр з Воловця, який 23 травня вийшов подивитися на бурхливу річку, послизнувся і впав у воду. Знайшли тіло дитини за три кілометри вранці 24 травня.

Головною причиною стихійного лиха Галас називає це сильні опади. Але були ще два фактори, які сприяли високій воді: засміченість гірських потічків та недостатньо облаштовані берегоукріплення.

Як підсумував чиновник, за два дні в області випала місячна норма дощу, за наступні півдня – ще 10-тиденна норма, і паводок ще не скінчився.

«Прогнозуються грози. Особливо у Виноградівському та Іршавському районах. В РДА створюються комісії, які оперативно будуть документувати завдані негодою збитки. Цей процес завершиться протягом трьох-чотирьох тижнів. Але вже наступного тижня, якщо буде інформація, що сума збитків становить не менше 63 мільйонів гривень, то це є пряма підстава визначити паводок надзвичайною ситуацією регіонального рівня і звертатися в Кабінет міністрів для виділення коштів з резервного фонду», – каже Ярослав Галас.

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За словами представника Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Володимира Чіпака, на рік Закарпаття отримує з держбюджету близько 20 мільйонів гривень, при потребі 150-160 мільйонів гривень на здійснення робіт з протипаводкового захисту. За попередніми підрахунками, травневий паводок вже завдав шкоди області не менш, ніж на 60 мільйонів гривень.

«Площі підтоплень не змінилися, бо нічого не робилося за останні три-чотири роки. Відшкодування паводку 2017 року ми отримали в листопаді 2018 року, укріпили дамбу у Вільхівці. Але у зимові місяці дамби не будуть», – каже Володимир Чіпак.

Під час травневого паводку на Закарпатті рівень води сягнув історичного максимуму на кількох річках: Тур’я (у селі Тур’я Поляна), Боржава (у селі Ком’яти).

Загалом, за даними начальника Управління ДСНС в Закарпатській області Романа Гудака, в різних районах області випало за ці дні від 25% до 180% місячної норми дощу. Рівень води у річках піднявся від 0,5 метра до 5 метрів. Найскладніша ситуація в селах Вільхівка та Сільце. Підтоплено 585 домогосподарств, 111 житлові будинки, 1700 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 15 мостів і один зруйновано.