У Києві 11 червня була найтепліша з 1881 року ніч – метеорологи

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що ніч на 11 червня у Києві була найтепліша з 1881 року.

«Стовпчик термометра не опустився нижче +20,2, що на 0,3 вище попереднього найвищого значення 1999 року. Середньодобова температура повітря повторила рекордне значення +25,8 2009 року», – йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними метеорологів, вже цієї ночі (з вівторка на середу) температура вночі не опустилася нижче +21,3, що стало ще одним рекордом.

«А це значить, що попереднє рекордне значення +20,2 1957 року було перевищено на 1,1 градуси. Глобальне потепління триває», – додали в обсерваторії.

В обсерваторії імені Срезневського напередодні повідомляли, що спекотних днів з максимальною температурою повітря понад 30 градусів було найбільше у 2010 році – 44. Водночас за 138 років спостереження у Києві було 11 років, коли температура повітря влітку не досягала +30, тобто кожен 12 рік був досить прохолодним.