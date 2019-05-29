Чеські дослідники допоможуть Україні з проблемою забруднення повітря

Дослідницька група природознавчого факультету Карлового університету в Празі спільно з неурядовою організацією Аrnika хоче підтримати боротьбу України за людське здоров’я та зменшення забруднення повітря.

Як передає кореспондент Радіо Своода, запрошення до України отримали три чеських вчених із групи дослідників атмосферного аерозолю, які протягом тижня виступлять із дослідницькими лекціями у трьох промислових містах України – Києві, Кривому Розі та Запоріжжі.

Екологам, громадським активістам, політикам, чиновникам, студентам та викладачам університетів прочитають лекції про новітні наукові знання та досвід Чехії у створенні незалежної мережі моніторингу якості повітря.

Arnika, яка довгостроково співпрацює з Україною планує також завдяки грантам надати фінансову допомогу місцевим громадським організаціям, які намагаються знизити забруднення повітря через металургію, електростанції та інші великі джерела.

«Українські промислові підприємства часто перебувають в руках олігархів, які не намагаються виправити тривожну ситуацію. Вони мають хороші відносини з політиками, тому влада не змушує їх нічого робити. Люди не мають доступу до даних про забруднення повітря або інформації про те, які забруднюючі речовини викидаються окремими підприємствами. Тож в людей немає шансів з цим боротися. Внаслідок забруднення повітря в Україні щорічно гинуть тисячі людей», – зазначив голова організації Arnika Мартін Скальський.

Дослідницький тур чеських вчених фінансово підтримав Чеський центр у Києві спільно з Міністерством закордонних справ Чехії із програмою трансформаційного співробітництва.

Лекції будуть вести Ян Говорка, доктор природознавчих наук та завідувач лабораторії якості повітря Природознавчого факультету Карлового університету спільно з експертом з вимірювання якості повітря в містах Яном Бендлом та Петром Марешом, директором чеської компанії Science in, що займається презентаціями різних наукових тем.

Дослідницький тур розпочнеться у четвер, 30 травня, у Кривому Розі, після чого у п’ятницю вчені виступлять на міжнародному Еко-форумі в Запоріжжі, та закінчать свою подорож дебатами у Києві.

Метою чеських екологів є сприяння місцевим владним структурам у тривалих змінах щодо екології.

За даними ВООЗ, Україна є серед найбільш забруднених країн Європи (70,7 померлих на 100 тисяч населення станом на 2016 рік). У травні 2019 року European Heart Journal повідомив, що ця цифра майже втричі вища.