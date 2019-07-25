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26 Липень 2019, Київ 00:01
Новини | Події

Учасник сутички під ДБР розказав, навіщо застрибнув на капот авто Порошенка

Напад на машину, в якій їхав експрезидент Петро Порошенко, трапився, коли той повертався з допиту в ДБР

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Колишній доброволець з полку «Азов» Микита Макеєв (позивний «Одісей») записав відеозвернення, у якому підтвердив, що це він застрибнув сьогодні на капот авто, у якому їхав попередній президент України Петро Порошенко.

Відео опубліковане у твіттері користувачем @portnvateam_new. Чоловік заперечує, що це був замах.

«Я хотів помститися йому за всі ті п'ять років принижень, які він за допомогою своїх підлеглих в Адміністрації президента вчинив стосовно іноземних добровольців, обіцяючи їм громадянство, а замість цього запустивши їх по дев'ятьох колах бюрократичного пекла», – заявив він.

Близько 17:00 на авто експрезидента Петра Порошенка напали троє невідомих, коли воно тягнулося у заторі біля будівлі Державного бюро розслідувань, куди той приїжджав на допит. Після сутички з охоронцями зловмисники втекли. Пізніше журналісти начебто впізнали в одному із них добровольця російського походження Микиту Макеєва, який нещодавно отримав українське громадянство.

Момент нападу на автомобіль Порошенка – відео
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Момент нападу на автомобіль Порошенка – відео

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