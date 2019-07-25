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26 Липень 2019, Київ 00:04
Новини | Події

Поліція Києва відкрила провадження щодо нападу на авто Порошенка

Петро Порошенко

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Поліція Києва повідомила про відкриття провадження за статтею «хуліганство» з приводу інциденту біля будівлі Державного бюро розслідувань.

Близько 17:00 на авто експрезидента Петра Порошенка напали троє невідомих, коли воно тягнулося у заторі. Після сутички з охоронцями зловмисники втекли.

Момент нападу на автомобіль Порошенка – відео
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Момент нападу на автомобіль Порошенка – відео

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Колишній президент України Петро Порошенко був сьогодні на допиті у Державному бюро розслідувань.

Раніше в ДБР викликали Порошенка на допит на 17 липня. Він не прийшов, пославшись на зайнятість під час виборчої кампанії.

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