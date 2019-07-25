Поліція Києва відкрила провадження щодо нападу на авто Порошенка

Поліція Києва повідомила про відкриття провадження за статтею «хуліганство» з приводу інциденту біля будівлі Державного бюро розслідувань.

Близько 17:00 на авто експрезидента Петра Порошенка напали троє невідомих, коли воно тягнулося у заторі. Після сутички з охоронцями зловмисники втекли.

Колишній президент України Петро Порошенко був сьогодні на допиті у Державному бюро розслідувань.

Раніше в ДБР викликали Порошенка на допит на 17 липня. Він не прийшов, пославшись на зайнятість під час виборчої кампанії.