На авто Порошенка напали, коли той повертався з ДБР – Ар ’єв

Депутат Володимир Ар ’єв повідомив про напад на машину, у якій перебував попередній президент України Петро Порошенко.

«Тітушки щойно напали на автомобіль Порошенка на виході з ДБР, вчинили бійку з охороною і втекли в бік площі Перемоги. За ними погналися два десятка поліцейських. Троє-четверо класичних тітушок-спортсменів. Часи регіоналів повертаються з шаленою швидкістю», –написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

У розпорядженні Радіо Свобода з’явились кадри інциденту.

Як повідомила Радіо Свобода речниця поліції Києва Оксана Блищик, інцидент зафіксовано в єдиному реєстрі: на авто експрезидента напали троє невідомих, коли воно тягнулося у заторі, а після сутички з охороною нападники розбіглися, і їх затримати не вдалося.

Колишній президент України Петро Порошенко був сьогодні на допиті у Державному бюро розслідувань.

Раніше в ДБР викликали Порошенка на допит на 17 липня. Він не прийшов, пославшись на зайнятість під час виборчої кампанії.