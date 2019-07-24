У ДБР чекають на Порошенка 25 липня, попри його сьогоднішній «несподіваний» візит

Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба заявляє, що ДБР чекає експрезидента Петра Порошенка на допит 25 липня. Труба підтвердив, що Порошенко прийшов до ДБР 24 липня «з проханням у зв’язку з довгостроковою відпусткою провести його допит сьогодні, а не 25 липня, як це було визначено слідчим».

Він наголосив, що зміну часу допиту адвокат експрезидента мав би узгоджувати зі слідчим, «для цього не потрібно приходити до директора ДБР».

«Я поважаю час свідків: ми з порозумінням поставилися до завантаженості експрезидента під час виборчої кампанії. Я сподіваюся, що так саме з повагою він поставиться до роботи наших слідчих та прийде завтра на допит», – написав Труба в телеграмі.

Водночас у прес-службі партії експрезидента наголосили, що на 25 липня «ніяких слідчих дій щодо Петра Порошенка в ДБР не заплановано».

В «Європейській солідарності» заявили, що Порошенко прибув до бюро 24 липня, «незважаючи на відсутність будь-яких повісток».

«Метою візиту була готовність відповісти на всі запитання слідчих. Однак слідчі виявилися не підготовленими до спілкування з п’ятим президентом України. Водночас у ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує», – йдеться в повідомленні.

Під час розмови в ДБР адвокат Порошенка наголосив на необхідності «відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин», заявили в партії.

Раніше в ДБР викликали Порошенка на допит на 17 липня. Він не прийшов, пославшись на зайнятість під час виборчої кампанії.