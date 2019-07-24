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24 Липень 2019, Київ 20:27
Новини | Політика

У ДБР чекають на Порошенка 25 липня, попри його сьогоднішній «несподіваний» візит

Водночас у прес-службі партії експрезидента наголосили, що на 25 липня «ніяких слідчих дій щодо Петра Порошенка в ДБР не заплановано»

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Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба заявляє, що ДБР чекає експрезидента Петра Порошенка на допит 25 липня. Труба підтвердив, що Порошенко прийшов до ДБР 24 липня «з проханням у зв’язку з довгостроковою відпусткою провести його допит сьогодні, а не 25 липня, як це було визначено слідчим».

Він наголосив, що зміну часу допиту адвокат експрезидента мав би узгоджувати зі слідчим, «для цього не потрібно приходити до директора ДБР».

«Я поважаю час свідків: ми з порозумінням поставилися до завантаженості експрезидента під час виборчої кампанії. Я сподіваюся, що так саме з повагою він поставиться до роботи наших слідчих та прийде завтра на допит», – написав Труба в телеграмі.

Водночас у прес-службі партії експрезидента наголосили, що на 25 липня «ніяких слідчих дій щодо Петра Порошенка в ДБР не заплановано».

В «Європейській солідарності» заявили, що Порошенко прибув до бюро 24 липня, «незважаючи на відсутність будь-яких повісток».

«Метою візиту була готовність відповісти на всі запитання слідчих. Однак слідчі виявилися не підготовленими до спілкування з п’ятим президентом України. Водночас у ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує», – йдеться в повідомленні.

Під час розмови в ДБР адвокат Порошенка наголосив на необхідності «відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин», заявили в партії.

Раніше в ДБР викликали Порошенка на допит на 17 липня. Він не прийшов, пославшись на зайнятість під час виборчої кампанії.

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