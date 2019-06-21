«Продовжую займатися Порошенком»: Портнов про скасування прийняття його на роботу до КНУ імені Шевченка

Колишній заступник голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичі Андрій Портнов прокоментував скасування указу про прийняття його на роботу до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«Адміністрація Національного університету імені Шевченка скасувала наказ про моє призначення до університету. Спокійно приймаю це рішення і продовжую займатися Порошенком», – написав Портнов у своєму Telegram-каналі.

Портнов ініціював п’ять кримінальних проваджень проти п’ятого президента України Петра Порошенка, які на його вимогу відкрило Державне бюро розслідувань.

Увечері 20 червня студенти КНУ імені Шевченка та інші учасники зібралися біля червоного корпусу університету з вимогою скасувати указ про призначення Андрія Портнова на посаду професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Згодом до протестувальників приїхав ректор університету Леонід Губерський. Згодом він зачитав наказ про скасування свого попереднього рішення прийняти Портнова на роботу.

Андрій Портнов працював у адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича, у січні 2014-го став першим заступником голови АП. Після втечі Януковича Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном. Він повернувся до України 19 травня 2019 року.