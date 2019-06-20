Ректор КНУ зачитав наказ про скасування призначення Портнова

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка зачитав у присутності студентів та представників преси наказ про скасування попереднього наказу щодо призначення Андрія Портнова на посаду професора на кафедрі конституційного права юридичного факультету.

Як зазначили присутні, на новому наказі відсутня печатка, однак співробітники університету пояснили, що її поставлять завтра – коли відчиниться канцелярія.

Студенти КНУ 20 червня почали акцію протесту через призначення Портнова. Ввечері на їх вимогу до навчального закладу прибув ректор.

У Київському національному університеті імені Шевченка 19 червня Радіо Свобода підтвердили інформацію, що Портнов знову працюватиме на кафедрі конституційного права юридичного факультету.

«Портнова Андрія Володимировича прийняти з 1.09.2019 по 30.06.2020 року на умовах строкового трудового договору до проведення конкурсу на посаду професора кафедри конституційного права», – зацитував керівник відділу кадрів Олексій Іванченко наказ про працевлаштування Портнова.

Представник вишу пояснив, що процедура прийняття на роботу до проведення конкурсу застосовується до всіх викладачів, які не входять до штату університету.

«Конкурс зазвичай відбувається десь усередині навчального року, взимку чи навесні, іноді буває декілька конкурсів. Якщо людина проходить конкурс, вона зараховується потім на наступний навчальний рік вже як штатний викладач. Не проходить конкурс – 30 червня ми з цією людиною прощаємось», – каже Іванченко.

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Андрій Портнов працював на кафедрі конституційного права юридичного факультету в КНУ імені Шевченка з 2009-го по 2014 рік. Іванченко нагадав, що політика звільники в лютому 2014 року.

«Він працював тоді як сумісник, був звільнений у зв’язку з тим, що ми прийняли на його посаду штатного працівника. Ви знаєте, ким він тоді був по основній посаді», – зазначив керівник відділу кадрів.

Андрій Портнов працював у адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича, у сіні 2014-го став першим заступником голови АП. Після втечі Януковича Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном.