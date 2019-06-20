Фоторепортаж: кількасот студентів вийшли на акцію «Ні Портнову в КНУ»

Кількасот студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка прийшли ввечері 20 червня до свого навчального закладу. Вони протестували проти того, що колишнього заступника голови Адміністрації президента за правління Віктора Януковича Андрія Портнова взяли на роботу викладачем на кафедру конституційного права юридичного факультету.Активісти зайшли в університет і влаштували сидячий протест біля кабінету ректора. Вони відмовилися виходити і чекали на керівника вишу, щоб передати звернення. Учасники протесту вимагали від ректора звільнити Портнова і публічно вибачитися за це призначення.

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський прибув до вишу і зачитав у присутності студентів та представників преси наказ про скасування попереднього наказу щодо призначення Андрія Портнова на посаду професора.

Як зазначили присутні, на новому наказі відсутня печатка, однак співробітники університету пояснили, що її поставлять вже 21 червня, коли відчиниться канцелярія.

Андрій Портнов працював на кафедрі конституційного права юридичного факультету в КНУ імені Шевченка з 2009 року по лютий 2014-го. В адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича у січні 2014-го Андрій Портнов став першим заступником голови АП. Після втечі Януковича Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном.