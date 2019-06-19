«До проведення конкурсу»: у КНУ імені Шевченка підтвердили прийняття Портнова на роботу

У Київському національному університеті імені Шевченка підтвердили інформацію про те, що колишній заступник голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичу Андрій Портнов знову працюватиме на кафедрі конституційного права юридичного факультету. Про це Радіо Свобода сказав керівник відділу кадрів Олексій Іванченко.

«Портнова Андрія Володимировича прийняти з 1.09.2019 по 30.06.2020 року на умовах строкового трудового договору до проведення конкурсу на посаду професора кафедри конституційного права», – зацитував Іванченко наказ про працевлаштування Портнова.

Представник вишу пояснив, що процедура прийняття на роботу до проведення конкурсу застосовується до всіх викладачів, які не входять до штату університету.

«Конкурс зазвичай відбувається десь усередині навчального року, взимку чи навесні, іноді буває декілька конкурсів. Якщо людина проходить конкурс, вона зараховується потім на наступний навчальний рік вже як штатний викладач. Не проходить конкурс – 30 червня ми з цією людиною прощаємось», – каже Іванченко.

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Андрій Портнов працював на кафедрі конституційного права юридичного факультету в КНУ імені Шевченка з 2009-го по 2014 рік. Іванченко нагадав, що політика звільники в лютому 2014 року.

«Він працював тоді як сумісник, був звільнений у зв’язку з тим, що ми прийняли на його посаду штатного працівника. Ви знаєте, ким він тоді був по основній посаді», – зазначив керівник відділу кадрів.

Андрій Портнов працював у адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича, у сіні 2014-го став першим заступником голови АП. Після втечі Януковича Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном.

5 березня 2014 року Євросоюз заморозив на один рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю. Під санкції потрапив також Портнов. Через рік Європейський союз виключив із санкційного списку чотирьох колишніх українських високопосадовців, зокрема і Портнова.

Портнов повернувся до України 19 травня 2019 року.

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