Порошенко не прийшов на допит в ДБР, його викличуть повторно – Труба

Експрезидент України Петро Порошенко 17 липня не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань, повідомив на брифінгу у Києві голова ДБР Роман Труба.

«Оскільки Петро Порошенко сьогодні не з’явився на допит, він буде повторно викликаний для проведення слідчих дій. Я розраховую, що він прийде і надасть повністю показання і матеріали, якими він володіє, щоб слідчі встановили істину», – сказав Труба.

Він сказав, що Порошенка викличуть орієнтовно після 21 липня.

Труба зазначив, що у справі про купівлю-продаж заводу «Кузня на Рибальському» нікому не оголошено підозри, в тому числі і Порошенку.

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань у блозі на «Українській правді» 16 липня повідомив, що експрезидент не отримував виклик в ДБР, і не зможе з’явитися у відомство 17 липня, бо займається передвиборчою кампанією і перебуває за межами Києва.

Минулого тижня стало відомо, що Петра Порошенка викликають на допит 17 липня у справі щодо «акцій заводу Кузня на Рибальському».

У вересні 2018 року з’явилась інформація, що Петро Порошенко продає свій «Завод «Кузня на Рибальському». У жовтні Антимонопольний комітет дозволив політику і голові групи «ТАС» Сергієві Тігіпку купити акції «Заводу «Кузня на Рибальському» через кіпрську компанію.

ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (раніше – ПАТ «Ленінська кузня») – одне з відомих на ринку підприємств суднобудівної промисловості України.