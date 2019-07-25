Порошенко прибув на допит у ДБР

Колишній президент України Петро Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань 25 липня, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі «Європейської солідарності».

Порошенко з’явився на допит після того, як голова ДБР Роман Труба і речниця відомства Анжеліка Іванова повідомили, що експрезидент не прийде.

«Незважаючи на те, що сьогодні була міжнародна зустріч в мене призначена на 15 годину, я вимушений був перенести міжнародну зустріч... і сьогодні з’явитися сюди для того, щоб повністю спростувати потуги Портнова (колишній заступник голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичі Андрій портнов – ре.) і його поплічників із Росії для того, щоб дискредитувати Україну. У них це точно не вийде», – сказав Порошенко.

Речниця ДБР повідомила, що допит триватиме щонайменше годину.

Петро Порошенко приходив у ДБР і напередодні. В «Європейській солідарності» заявили, що Порошенко прибув до бюро 24 липня, «незважаючи на відсутність будь-яких повісток».

«Метою візиту була готовність відповісти на всі запитання слідчих. Однак слідчі виявилися не підготовленими до спілкування з п’ятим президентом України. Водночас у ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує», – йдеться в повідомленні.

Водночас голова Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що ДБР чекає експрезидента Петра Порошенка на допит 25 липня.

Труба підтвердив, що Порошенко прийшов до ДБР 24 липня «з проханням у зв’язку з довгостроковою відпусткою провести його допит сьогодні, а не 25 липня, як це було визначено слідчим».

Раніше в ДБР викликали Порошенка на допит на 17 липня. Він не прийшов, пославшись на зайнятість під час виборчої кампанії.