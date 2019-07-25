ДБР: Порошенкові вручили повістку на наступний допит

Колишнього президента України Петра Порошенка допитали в Державному бюро розслідувань як свідка і вручили йому повістку на наступний допит, повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова.

«Повістку на наступний допит він вже отримав, будуть також інші слідчі дії», – сказала Іванова. Дату нового допиту вона не уточнила.

Речниця також не повідомила подробиць допиту, пославшись на таємницю слідства. Вона уточнила, що експрезидента допитали як свідка у справі, і його процесуальний статус наразі не змінився.

Керівник ДБР Роман Труба в телеграмі привітав «крок Петра Порошенка, який в останній момент все-таки знайшов можливість і прийшов на допит».

«Конструктивна співпраця усіх учасників провадження дозволить знизити політичний градус та працювати виключно в правовій площині», – додав він.

Петро Порошенко після допиту повідомив, що надав письмові й усні пояснення щодо «абсолютно прозорої угоди купівлі-продажу заводу «Кузня на Рибальському», яка здійснювалась без його участі», заявили в пресслужбі його партії «Європейська солідарність».

«Під час сьогоднішнього спілкування ми ще раз отримали запевнення, що жодного кримінального провадження, де б фігурував Порошенко, не існує», – додав Порошенко.

Він також заявив про «постійний витік інформації з Державного бюро розслідувань». «Не виключено, що канал «зливу» службових документів діє не тільки в інтересах поплічника режиму Януковича Андрія Портнова, який регулярно публікує службові документи ДБР у своєму телеграм-каналі, а й в інтересах російської влади», – сказав експрезидент України.

Він також заявив, що «через численні неправдиві повідомлення про злочин, які невтомно продукує Портнов, правоохоронні органи мають відкривати проти нього кримінальні провадження».

19 травня Портнов повідомив, що повернувся в Україну після більш ніж 5 років життя за кордоном. У період з 2010 до 2014 року він був заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича.

Портнов ініціював низку кримінальних проваджень проти п’ятого президента України Петра Порошенка, які на його вимогу відкрило Державне бюро розслідувань.

Колишній президент України Петро Порошенко був сьогодні на допиті у Державному бюро розслідувань. На його автомобіль напали.

Раніше в ДБР викликали Порошенка на допит на 17 липня. Він не прийшов, пославшись на зайнятість під час виборчої кампанії.