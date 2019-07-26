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26 Липень 2019, Київ 18:22
Новини | Політика

ДБР: Кличко і його представники не прийшли на допит

Віталій Кличко 26 липня на пресконференції повідомив, що не піде на допит до ДБР, а його інтереси там представлятиме адвокат

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Міський голова Києва Віталій Кличко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань України, куди його викликали на 26 липня для надання свідчень у справі, що стосується земельних махінацій, заявляє директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

«Ані Віталій Кличко, ані його представники не прийшли до ДБР. Нагадаю, мер столиці був викликаний сьогодні для надання показів у статусі свідка у провадженні щодо можливих незаконних дій під час укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва й експлуатації житлового будинку в Києві», – написав Труба в телеграмі.

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За його словами, ДБР направить Кличкові повістку на повторний допит. «Сподіватимемося, що він прийде і розповість слідству свою позицію, – додав Труба.

Віталій Кличко 26 липня на пресконференції повідомив, що не піде на допит до ДБР, а його інтереси там представлятиме адвокат. Мер Києва також назвав справи, яких стосується його допит, «надуманими».

Напередодні на допит у ДБР приходив колишній президент України Петро Порошенко.

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