ДБР відкрило справу через діяльність Нацбанку, яка могла підірвати обороноздатність

Державне бюро розслідувань України 31 липня відкрило провадження через діяльність посадовців Національного банку України, яка могла підірвати обороноздатність держави, повідомила пресслужба ДБР у коментарі Радіо Свобода.

«За результатами розгляду листа Офісу президента України було зареєстроване кримінальне провадження щодо можливих зловживань службовим становищем посадових осіб Національного банку України, що могло заподіяти тяжкі наслідки і підірвати обороноздатність держави», – розповіли Радіо Свобода в ДБР.

Кримінальне провадження відкрите за двома статтями Кримінального кодексу: 364 (зловживання владою або службовим становищем) та 111 (державна зрада).

Державне бюро розслідувань наразі не розголошує деталей провадження, посилаючись на таємницю слідства.

Перед цим колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив у Facebook, що напередодні ДБР почало розслідувати провадження стосовно п'ятого президента Петра Порошенка, ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої та посадовців «Укроборонпрому». Вони нібито організували «багатомільйонні перерахування валюти в офшорні та інші юрисдикції під вигадані контракти» із бюджету «Укроборонпрому».

30 липня Порошенко стверджував, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба передає матеріали стосовно нього голові Офісу президента Андрію Богдану, а той – колишньому заступнику голови Адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрію Портнову.