Радіо Свобода Daily: Порошенко обіцяє 3 мільйони за інформацію про нападників на Гонтареву

Справа Гонтаревої – винагорода від Порошенка

П’ятий президент України Петро Порошенко пообіцяв винагороду у три мільйони гривень за інформацію, що стосується нападів на ексголову Національного банку України Валерію Гонтареву. «Це тим, хто надасть достовірну інформацію про замовника та виконавців про замахи на життя та майно Валерії Гонтаревої, яка дозволить притягнути винних до відповідальності», – повідомив Порошенко на сторінці у фейсбуці. На його думку, коло осіб, на які падають підозри, «не таке вже й широке». «Пальцем тикнеш – і попадеш. Але дуже важливо в легальний спосіб встановити і покарати злочинців. Щоби усе було за законом», – заявив експрезидент.

Далі коротко:

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони. Указ про це оприлюднений на сайті голови держави.

Міський голова Києва Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови КМДА.

Керівники українських компаній «Розетка» і «Нова пошта» заявили, що підписання президентом України Володимиром Зеленським ухвалених Верховною Радою законів 1053-1 і 1073 є загрозою для бізнесу.

Перший місяць нової Верховної Ради

Протягом місяця свого існування Верховна Рада України дев’ятого скликання працювала 9 днів у режимі пленарних засідань. За цей час парламент, зокрема його більшість, уособлена фракцією «Слуга народу», продемонстрував безпрецедентні темп і результативність роботи. Водночас із боку опозиції звучали нарікання на порушення регламенту і якість ухвалених законів. Крім того, вже наприкінці вересня стало помітно, що фракція більшості не завжди є одностайною. Про те, що встигла зробити нова Верховна Рада у перший місяць роботи, – читайте у матеріалі.

Дешевий долар, потужна гривня. Чи надовго?

Із початку року українська гривня майже безперервно зростає відносно іноземних валют, спростовуючи прогнози Нацбанку й дивуючи простих українців. Чинна влада пояснює зміцнення національної валюти економічною політикою уряду і довірою інвесторів. Але які чинники насправді сприяють зміцненню гривні? Які ризики несе така ситуація на валютному ринку? І чого чекати від української валюти найближчим часом? Такі запитання Радіо Свобода поставило експертам і представникам банківського сектору.

У Трампа хочуть заборонити е-цигарки. А що в Україні?

У США продовжують фіксувати серйозні захворювання легенів серед курців електронних сигарет. Кількість хворих, за даними CDC, вже перевищила 800, дванадцять людей померли протягом місяця. Експерти і медики кажуть, що захворювання, ймовірно, пов’язане із курінням вейпу. Адміністрація президента США Дональда Трампа вже оголосила про боротьбу з «епідемією» і пообіцяла заборонити продаж ароматизованих сумішей для цих електронних девайсів. Радіо Свобода вирішило розповісти, як працюють електронні сигарети. Чи справді вони є безпечнішою альтернативою цигаркам, як це донедавна доводили? Чому у США хочуть заборонити в деяких місцях майже всі види е-сигарет? І яка ситуація з е-курінням в Україні? Про це – у матеріалі.

У Росії закликають повернути Крим Україні

У російських містах з’явилися написи проти війни на Донбасі й анексії Криму. На в’їзді до міста Тосно Ленінградської області Росії невідомі залишили заклик «Вернем Крым Украине», а на стелі міста Пскова з’явився напис «Крым не наш». У Санкт-Петербурзі на житловому будинку за адресою 1-й Рабфаковський провулок, корпус 5 невідомі написали «Хватит умирать за Донбасс». Такі фотографії журналістам Радіо Свобода надіслали місцеві жителі.

«Заморожені». Історії дітей, які живуть на лінії фронту

На лінії зіткнення, там, куди потенційно щохвилини може прилетіти куля чи снаряд – за 10 кілометрів від фронту, – живе близько 100 тисяч дітей. Про те, як війна впливає на психіку дітей, як відображається на їхньому сприйнятті світу – в ексклюзивному репортажі воєнного кореспондента Радіо Свобода Андрія Дубчака.

Наскільки ти оцифрований?

Криптоанархізм, дарквеб, інтернет речей – що все це означає? Настав час перевірити свою готовність до технологічної революції, хвиля якої ось-ось накриє світ з головою. Пропонуємо пройти тест – збирайте за кожну правильну відповідь +1 Ілона Маска й дізнайтеся про свій рівень підготовки!

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