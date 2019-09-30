У Трампа хочуть заборонити е-цигарки. А що в Україні?

У США продовжують фіксувати серйозні захворювання легенів серед курців електронних сигарет. Кількість хворих, за даними CDC, вже перевищила 800, дванадцять людей померли протягом місяця. Експерти і медики кажуть, що захворювання, ймовірно, пов’язане із курінням вейпу. Адміністрація президента США Дональда Трампа вже оголосила про боротьбу з «епідемією» і пообіцяла заборонити продаж електронних девайсів.

Радіо Свобода вирішило розповісти, як працюють електронні сигарети. Чи справді вони є безпечнішою альтернативою цигаркам, як це донедавна доводили? Чому у США хочуть заборонити майже всі види е-сигарет? І яка ситуація з е-курінням в Україні?

Свою першу електронну сигарету киянин Ігор купив три роки тому. Повністю відмовлятися від куріння не хотів, натомість шукав більш безпечну альтернативу тютюну. Відтоді, каже, лише «парить».

«Це був свідомий крок. Мені подобається пускати дим, тусити у курилках і все, що притаманно звичайному курінню. Але мені не подобається ані смак, ані запах звичайних цигарок. Різниця була відчутна – зникла задишка, краще почав розрізняти смаки, перестала боліти голова. Мені здається, що воно таки безпечніше», – розповідає Ігор.

Кількість тих, хто обирає вейп, впродовж останніх років стрімко зростала. Якщо у 2011-му кількість курців електронних сигарет у світі становила сім мільйонів, то у 2018 році – збільшилася до 41-го. Такими є дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Як працює е-сигарета?

Першу електронну сигарету виготовили у Гонконзі 15 років тому, щоб допомогти тим, хто хоче кинути курити. Головна її відмінність від тютюнової – відсутність горіння і диму. Натомість курці вдихають пару, яка утворюється внаслідок нагрівання розчину гліцерину, пропіленгліколю, нікотину і ароматизаторів.

Сьогодні ринок пропонує найрізноманітніші електронні пристрої і рідини на будь-який смак. А в світі навіть проводять змагання – хто майстерніше випустить пару.

Чи безпечніша е-сигарета за тютюнову?

Дослідження Центру з контролю та профілактики захворювань у США показали, що електронні сигарети загалом є безпечнішими за тютюнові. На відміну від диму цигарок, пара вейпів не містить смоли та окису вуглецю, а токсичних речовин значно менше.

Водночас застереження у лікарів викликає суміш гліцерину і пропіленгліколю, які під час нагрівання можуть утворювати канцерогени. Також більшість електронних виробів містять нікотин і ароматизатори.

Тож чимало залежить від складу рідини і потужності пристрою – чим вища температура, тим більше токсинів, кажуть фахівці.

«Американські лікарі вже давно вживають такий сленг, як «попкорнівські легені» стосовно курців вейпів. Вони отримують з цієї суміші пропіленгліколь – в легені потрапляють штучні олії. Подібні симптоми мають працівники підприємств, де виробляють попкорн, бо дихають розжареною олією. Крім того, є рідини, в яких доза нікотину еквівалентна пачці цигарок і навіть більше. Тому загроза залежності від нікотину і його впливу на мозок, серцево-судинну систему і в цілому на організм залишається», – каже головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка.

Медики наполягають, що вплив е-сигарет на організм у довготривалій перспективі ще не до кінця вивчений.

«У звичайних курців ми вимірюємо наслідки через 10-20 років після початку куріння, за цей період можна вже визначати вплив на серцево-судинну систему. Ще фізично немає курців електронних сигарет, які б курили десятки років», – каже лікар.

Так само переконливих доказів, що електронні девайси допомагають курцям кидати курити досі немає. Зокрема, сумніви в їхній ефективності і безпечності висловила Всесвітня організація охорони здоров’я.

«Існують дослідження, які вказують, що люди, які намагаються відмовитися від куріння за допомогою електронних сигарет, мають менші шанси на успіх, порівняно з тими, хто ці пристрої не використовує. До того ж, такий спосіб сприяє виникненню нового, так званого дуального (подвійного) стилю куріння, тобто споживання електронних та звичайних сигарет одночасно», – зазначає ексміністр охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Електронні пристрої з приємним смаком і запахом стали особливо популярними серед тінейджерів усього світу. Це може викликати у підлітків нікотинову залежність та збільшує ризик, що вони почнуть курити тютюн, кажуть фахівці.

Що відбувається у США?

Масові захворювання серед вейперів у США почали фіксувати цього літа. Станом на 27 вересня, за даними CDC, захворіли вже понад 800 людей, з них померли дванадцятеро. Більшість – люди до 25 років.

Хворі скаржаться на біль у грудях, кашель, важке дихання, нудоту та блювання, іноді – на підвищення температури. Декого відправляли одразу у реанімацію і під’єднували до штучної вентиляції легенів.

Наразі відомо, що всі вони курили електронні сигарети і мають серйозні ураження легенів. Тож медики припускають, що причина саме в е-цигарках і рідинах до них.

«Результати діагностики легенів пацієнтів виглядають як серйозна вірусна чи бактеріальна пневмонія, але тести не підтверджують наявності цих хвороб. Доказів інфекційного походження травм легень також не знайдено. Тому науковці схильні вважати, що ці травми можуть мати хімічне походження. Крім того, під час проведення діагностики пацієнтів виявили наявність аномальних імунних клітин у легенях, що містять численні маслянисті крапельки, які називаються ліпідними макрофагами. Вони можуть бути маркером рідкісної форми пневмонії, відомої як ліпоїдна пневмонія», – пише Уляна Супрун.

Частина пацієнтів «парили» рідини не лише з нікотином, а й екстрактом тетрагідроканабінолу (ТГК). Крім того, є підозри, що шкідливі компоненти містяться в ароматизованих рідинах, також негативно може впливати на організм гліцерин. Фахівці не виключають, що хворобу провокують фальсифіковані рідини.

Експерти і медики продовжують досліджувати, що саме спричиняє захворювання, бо аналіз девайсів і рідин не дає чіткої відповіді. Розслідування проводять на федеральному рівні, а адміністрація президента США Дональда Трампа пообіцяла заборонити продаж всіх електронних сигарет з ароматизаторами.

Так, продаж е-цигарок уже заборонили в Сан-Франциско, ароматизовані – у Мічигані, також планують – в Массачусетсі, Каліфорнії і Нью-Йорку.

Яка ситуація в Україні?

У той час як в більшості країн помітили небезпеку і сертифікують чи навіть забороняють е-сигарети, Україна у цьому плані максимально «ліберальна» або радше «безвідповідальна», каже генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський.

В українському законодавстві відсутнє визначення електронних цигарок, відтак ані товар, ані його продаж ніяк не контролюються. Девайси в Україні продаються як «електронні прибори», а рідини до них – за класифікацією «інші хімічні речовини». Тому до них немає жодних законодавчих вимог, пояснює Скіпальський.

«У нас немає взагалі регулювання продажу електронних сигарет і картриджів до них, як в Європейському союзі. Ці суміші роблять як кому заманеться. Їхня якість жодним регламентом не передбачена, як у випадку тютюнових виробів. Те, що нас дуже хвилює – їх можна продавати дітям», – додає лікар Отто Стойка.

Експерти акцентують, наразі найбільша проблема в Україні – вживання електронних сигарет підлітками. Майже кожен п’ятий український підліток (18,4%) віком 13-15 років «парить» електронні сигарети. Це показало Глобальне опитування щодо вживання тютюну в Україні (GATS), яке спільно провели ВООЗ, МОЗ та Київський міжнародний інститут соціології 2017 року. Відтак, наполягають, питання варто негайно врегулювати.

«Ми не говоримо про те, щоб заборонити вживати електронні сигарети дорослим людям, після 18 років. Ми кажемо, що все, що присутнє на ринку, переважно направлене на молодь і підлітків. Через те, що це яскраво, доступно, умовно смачно і недорого, бо немає ніяких вимог до продукції. Відповідно, школярі-підлітки пробують. Це найбільша небезпека, що ми отримуємо нікотинозалежних дітей через ці продукти», – каже Скіпальський.

Як планують врегулювати вейпінг в Україні?

Андрій Скіпалський назвав шість першочергових кроків, які має зробити держава, аби вейпінг був безпечнішим для українців:

законодавчо дати визначення, що таке е-цигарка і рідина, якою її заправляють, щоб нарешті зрозуміти, «з чим ми маємо справу»;

заборонити продаж неповнолітнім;

запровадити мінімальний вміст рідини для контейнерів і максимальну кількість нікотину у них;

заборонити використання смакових добавок і ароматизаторів, які роблять ці рідини смачними;

запровадити європейське маркування виробів із попередженням про нікотин, небезпечність для здоров’я і як правильно використовувати девайс;

виробники і продавці мають оприлюднити детальну інформацію про прилади і рідини;

врегулювати рекламу, збільшити податки і вартість.

Саме ці пункти містяться у законопроєкті, який розробило Міністерство охорони здоров’я на основі директиви №40, яку Україна досі не імплементувала, додає Андрій Скіпальський. Він наголосив, що законопроєкт є євроінтеграційним і ухвалити його є зобов’язанням України.

«За останні чотири місяці МОЗ підготувало оновлений проєкт закону на основі директиви, яка вже має офіційний переклад, що важливо. І провів громадські консультації. Зараз законопроєкт чекає подальшого узгодження. Власне, у міністерстві приймається зараз рішення, як ми рухаємося далі», – зазначив Скіпальський.

За останні сім років п’ята частина курців (тобто 20%) в Україні відмовилися від куріння. Тому, аби зберегти позитивну динаміку і убезпечити молодь від залежності, продаж електронних сигарет вкрай необхідно врегулювати законодавчо, резюмував Скіпальський.