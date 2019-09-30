«Крым не наш»: у Росії закликають повернути Крим Україні

У російських містах з’явилися написи проти війни на Донбасі й анексії Криму. На в’їзді до міста Тосно Ленінградської області Росії невідомі залишили заклик «Вернем Крым Украине», а на стелі міста Псков з’явився напис «Крым не наш».

У Санкт-Петербурзі на житловому будинку за адресою 1-й Рабфаковський провулок, корпус 5 невідомі написали «Хватит умирать за Донбасс».

Відповідні фотографії журналістам телевізійного проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» надіслали місцеві жителі.

Раніше подібні проукраїнські акції відбувалися на непідконтрольній уряду України частині Донбасу. Зокрема, у Донецьку та Луганську була помічена українська символіка до Дня Незалежності України.