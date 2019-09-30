«Розетка» і «Нова пошта» протестують проти законів, які може підписати Зеленський

Керівники українських компаній «Розетка» і «Нова пошта» заявили, що підписання президентом України Володимиром Зеленським ухвалених Верховною Радою законів 1053-1 і 1073 є загрозою для бізнесу.

«Я категорично проти впровадження законів 1053-1, 1073 та будь-яких інших, що ускладнюють роботу підприємців. Тотальну фіскалізацію і повернення податкової поліції в нас хитро називають детінізацією. На жаль, не всі розуміють, що насправді чиновники у такий спосіб залазять у гаманці українців і намагаються зробити їх ще більш порожніми. Та куди вже більше? Ми і без цього – найбідніша країна Європи», – написав у фейсбуці один зі співвласників «Нової пошти» Володимир Поперешнюк.

Раніше власник компанії «Розетка» Владислав Чечоткін висловився про положення закону 1073.

«Згідно з ним, будь-який споживач може заявити в податкову про «неправильний» чек. Якщо буде доведено, що чек неправильний, споживач отримає товар, куплений за цим чеком, безкоштовно. При цьому «неправильний» – значить немає в публічній базі податкової. Немає обмежень на кількість заяв, немає відповідальності для заявника, немає відповідальності податкової (правильний або неправильний чек – вони вирішують на свій розсуд). Зате є потенційний штраф для бізнесу в 250% і завжди, за кожною скаргою 100% проблеми з позаплановою перевіркою для підприємця», – вказав Чечоткін.

Протягом місяця свого існування Верховна Рада України дев’ятого скликання працювала 9 днів у режимі пленарних засідань. За цей час парламент, зокрема його більшість, уособлена фракцією «Слуга народу», продемонстрував безпрецедентні темп і результативність роботи. Водночас з боку опозиції звучали нарікання на порушення регламенту і якість ухвалених законів.

Серед цих законів, які Верховна Рада передала на підпис президенту України, є й ті, про які йдеться у повідомленнях керівників «Розетки» та «Нової пошти». Це ухвалений 20 вересня закон №1053-1 «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг та закон №1073 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг». Для того, щоб ці закони набрали чинності, нині потрібний лише підпис Володимира Зеленського.